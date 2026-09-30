Pánico en Cajamarca: colapsa escenario durante mitin de candidato de Somos Perú

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de tensión se vivieron en la región Cajamarca cuando un escenario instalado para el mitin de cierre de campaña del candidato a la alcaldía distrital de Los Baños del Inca por Somos Perú, Amílcar Marcelo Mantilla, colapsó frente a simpatizantes.

El incidente tuvo lugar en las instalaciones del Campo Ferial Fongal, durante una masiva actividad proselitista. Según los reportes, el repentino desplome de la estructura metálica ocurrió en los instantes previos a la presentación artística de la cantante Wilma Contreras, cuando los candidatos ya habían culminado sus respectivas intervenciones ante el público.

Las imágenes captadas por drones y celulares mostraron a varias personas intentando sostener los elementos estructurales antes de que estos cedieran sobre el área designada para la actividad política.

Somos Perú se pronuncia

Frente a la difusión de videos que evidenciaban la magnitud de la caída, el Comité Distrital de Somos Perú emitió un pronunciamiento aclaratorio, donde calificó el suceso como un hecho fortuito originado por condiciones meteorológicas adversas, marcadas por una inesperada llovizna combinada con fuertes ráfagas de viento.

Estos factores climáticos habrían provocado el peligroso desplazamiento y hundimiento de la parte posterior del escenario. Sobre las consecuencias del incidente, el candidato y el partido confirmaron que, afortunadamente, no se registraron daños de consideración ni múltiples heridos graves, desmintiendo las alarmantes versiones iniciales.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El candidato de Somos Perú a la alcaldía distrital de Los Baños del Inca, Amílcar Marcelo Mantilla, se pronunció tras la caída de un escenario durante su cierre de campaña. Según informó, no se registraron heridos de gravedad y solo una mujer... pic.twitter.com/v8SPPokKL3 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 30, 2026

El reporte detalla que únicamente una mujer presentó lesiones de carácter leve, siendo inmediatamente evacuada hacia un centro médico cercano donde se encuentra estable y fuera de peligro.

A pesar de las aclaraciones sobre el estado de la persona afectada, el repentino colapso generó inmediatas interrogantes ciudadanas respecto a las garantías de seguridad del evento. La información preliminar señala que la Municipalidad de Los Baños del Inca había otorgado formalmente los permisos correspondientes para la realización de este cierre de campaña.

No obstante, el desplome exige a las autoridades iniciar una verificación documentada para determinar si se efectuaron las rigurosas inspecciones previas y si el armazón cumplía con los requisitos técnicos exigidos para soportar inclemencias climáticas sin poner en riesgo a los asistentes.

Comunicado de Somos Perú

Así, el partido reafirma que la atención médica de la ciudadana afectada constituye su máxima prioridad institucional e hizo un llamado a la población para mantener la calma, solicitando evitar especulaciones infundadas.

Asimismo, agradeció a todos sus militantes por permanecer unidos pese a las circunstancias imprevistas. Aunque este accidente no cobró víctimas mortales, subraya la urgente necesidad de extremar la fiscalización técnica y las medidas preventivas en eventos masivos durante la recta final del calendario electoral.