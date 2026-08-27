Defensor del Pueblo habla sobre eventual disolución del Congreso y afirma: "No estoy alentando"

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

A un día de que Keiko Fujimori Higuchi cumpla su primer mes como presidenta, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, analizó la situación en la que se encuentra el Estado y, por ende, la necesidad de desarrollar un trabajo articulado entre el Legislativo y Ejecutivo para llevo las "grandes reformas" que el Perú necesita.

En ese sentido, fue contundente en aseverar que el Estado "está haciendo agua por donde se le mire" y que solamente con "medidas extraordinarias" - contempladas en la Constitución- podrá llevarse a cabo dicho objetivo, a través de los resultados de una "mesa abierta" compuesta por ambos poderes, poniendo por encima los intereses del país.

¿Para solucionar la crisis habría que cerrar el Congreso?

En entrevista brindada este jueves 27 de agosto al programa "Hablemos Claro", el titular de la Defensoría del Pueblo también hizo referencia al escenario político que gira en torno sobre la mandataria Fujimori, teniendo en cuenta que cada día la población le exige que "ponga orden", principalmente en materia de seguridad ciudadana.

En ese sentido, indicó que la crisis es tan grave, que las soluciones a adoptar no deberían estar sujetas "al estado convencional de la democracia", puesto que, van a transcurrir los meses y para la presidenta sería demasiado tarde intentar aplicar sus Políticas de Estado, tomando, además, en cuenta una posible oposición por parte de algunas bancadas en el Legislativo.

"Si mañana, la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos de su popularidad. No estoy alentando, porque soy un demócrata, creo en los principios, pero tal cual está el Estado, que si bien crecemos por inercia llevado por una plataforma de una política monetaria establecida por la puesta de empresarios que ya no creen en la política, pero sí creen en los beneficios que da invertir en el Perú, si no hacemos esas cosas grandes, de forma estructural, vamos a seguir en más de lo mismo", aseveró.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, analizó el escenario político y sostuvo que una eventual disolución del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori podría incrementar significativamente su popularidad. Aclaró que... pic.twitter.com/C7T7Jizcyj — Exitosa Noticias (@exitosape) August 27, 2026

¿Qué dice el reglamento de ambas cámaras?

Según la Resolución Legislativa del Congreso N.º 006-2025-2026-CR que aprueba el Reglamento de la Cámara de Senadores, esta conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, no puede ser disuelta .

Entre sus principales funciones, está elegir al defensor del pueblo, designar al contralor general de la República, elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, la elección de tres directores del Banco Central de Reserva del Perú y la ratificación de la designación de su presidente. Así como, ratificar al titular de la SBS. Otra función que tendrán es la de autorizar los viajes presidenciales.

Del mismo modo, la Resolución Legislativa del Congreso N.º 005-2025-2026-CR, puntualiza que si la Cámara de Diputados es disuelta, la Cámara de Senadores asume sus funciones.

Si bien es cierto que esta prerrogativa constitucional es amparada por la Carta Magna, el defensor del Pueblo indicó que no la comparte, aunque sí puntualizó que es necesario que la presidenta Keiko Fujimori tome fuertes acciones para lograr las reformas que prometió y que la ciudadanía exige.