Capturan a José Estrada Huayta sentenciado por asesinar a 4 líderes indígenas

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La policía de la Comisaría de Campo Verde, distrito del departamento de Ucayali, capturó al empresario José Carlos Estrada Huayta, uno de los sentenciados por el asesinato de 4 líderes asháninkas y que permanecía prófugo de la justicia por 11 años. La condena que se le interpuso fue de 28 años y tres meses de prisión efectiva, además del pago de una reparación civil de 400 mil soles para los familiares.

Desde febrero del presente año, el Ministerio del Interior, colocó a Estrada Huayta dentro del programa de los Más Buscados, ofreciendo una recompensa de 50 mil soles a quien diera con su paradero.

Ciudadano habría dado con su ubicación

Según el parte policial, fue un ciudadano del distrito de Campo Verde, quien habría dado la ubicación de Estrada, lo que permitió que la Policía lograra su captura. Al momento del operativo, el condenado reconoció que era buscado por la justicia, pero negó ser culpable de los asesinatos. Sin embargo, no mostró resistencia en su traslado.

"Sí sé, tengo una orden y como les he comentado a los detectives estoy diciendo la verdad. Está en casación mis documentos, pero esto es un proceso", expresó Estrada Huayta cuando fue intervenido.

🇵🇪 Momento de la captura de José Carlos Estrada Huayta, uno de los sentenciados por el asesinato de cuatro líderes indígenas ocurrido en la comunidad de Saweto. https://t.co/FIb85fF3j3 pic.twitter.com/RhVTDrt2b7 — Movimiento Ecologista del Perú 🇵🇪 (@Ecocentristas) May 4, 2026

Líderes indígenas de Saweto asesinados por denunciar tala ilegal

En septiembre de 2014, Edwin Chota junto a otros tres dirigentes de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto fueron emboscados y asesinados en el sector Varadero, cuando se encontraban en pleno viaje hacia la comunidad indígena de Apiwtxa (Brasil) para tratar la problemática de la tala ilegal.

Semanas previas al crimen, los cuatro dirigentes asháninkas habían recibido amenazas de muerte por parte de madereros que invadían su territorio para extraer madera de manera ilegal. La Fiscalía en materia ambiental y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) corroboraron que varias concesiones forestales ubicadas en la zona del Alto Tamayo estaban vinculadas a la empresa Ecofusac.

El crimen se atribuyó a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, por encargo de José Estrada Huayta y Hugo Soria Flores. Tres de ellos aún continúan prófugos.

Días posteriores, sus cuerpos fueron hallados en la ribera del río Putaya y OSINFOR concluyó en sus supervisiones que la empresa Ecofusac incurrió en la tala ilegal, lo que llevó a sanciones, multas y a la caducidad de su concesión forestal.

Estrada Huayta será trasladado a la carceleta del Poder Judicial de Ucayali para que ordene su internamiento en el penal de Pucallpa.