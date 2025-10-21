¡Por Halloween! Tigresa del Oriente canta su versión de 'Thriller' de Michael Jackson

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Fiel a su estilo, la Tigresa del Oriente no deja de sorprender con sus nuevos lanzamientos, esta vez estrenó el videoclip de su versión en español de Thriller, de Michael Jackson.

Nuevo video viral

Como se recuerda, la cantante peruana ya fue viral en el mundo digital, llegando hasta las discotecas de todo el país con diferentes temas, como Indigente, El baile del Calamar y Date Placer.

Ahora, hace cuestión de horas, la Tigresa del Oriente usó su cuenta oficial de Instagram para publicar el video que se ha hecho viral en cuestión de horas. "Estoy bien THRILLER" dice en la descripción del video.

Inspirándose del 'Rey del Pop', usó esta vez un single clásico que busca ubicarse entre los más sonados de la noche, a tan solo días de que se celebre Halloween. La letra en español vino acompañado de imágenes emulando el clip real de Michael Jackson que revolucionó la industria musical.

En el video, la Tigresa aparece maquillada como zombie y vestida con un atuendo similar al usado por Michael Jackson en su video original. Junto a ella aparecen los bailarines Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Álvarez y Bryan Montoya.

Tigresa del Oriente a la moda

La cantante se reinventa y no deja de actualizarse, por ello, anteriormente publicó un video relacionado al artista colombiano Feid. Y es que la figura peruana hizo público un video a través de su cuenta de Tik Tok en el que se le ve vestida completamente de verde, un color característico del novio de Karol G.

Pero no solo ello, pues además, usó un audio de una de sus famosas canciones, exactamente Luna y no dudó en cantar un fragmento de esta: "Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina. Te temblaban las piernas Contigo las noches, no, no eran pa' dormir".

Sumado a ello, acompañó su post con la descripción: "Lo admito, soy fan de Ferxxo", mostrando que es fanática del colombiano. El video, como cada una de sus publicaciones, generó muchas reacciones por parte de los usuarios, quienes en su mayoría aceptaron ser fans del cantante.

Ahora, la Tigresa del Oriente decidió volverse nuevamente viral al grabar un cover en español y clip de la canción Thriller, de Michael Jackson. El video en pocas horas ya alcanzó los 168 mil me gusta y 12,4 mil comentarios.