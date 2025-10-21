Jaime Quito sobre Fernando Rospigliosi: "Yo no reconozco como presidente del Congreso a este señor"

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, ha sido duramente criticado en las últimas horas luego de sus polémicas declaraciones sobre la muerte de Eduardo Ruiz durante la marcha nacional realizada el pasado 15 de octubre.

En rueda de prensa, el integrante de Fuerza Popular señaló que el fallecido era apodado 'Terruco' y no 'Truko' como era su nombre artístico. Como era de esperarse, este hecho generó indignación en gran parte de la opinión pública y especialmente en sus deudos.

Jaime Quito no reconoce a Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso

Desde el interior del Congreso también hubieron voces que rechazaron las palabras de Fernando Rospigliosi. Por ejemplo, el parlamentario Jaime Quito alzó su voz de protesta contra el actual titular de la Mesa Directiva.

El integrante de Perú Libre aseguró que no reconoce al congresista de Fuerza Popular ya que este no representa las diversas posturas de sus compañeros en el Pleno y, además, una autoridad de su calibre debería tener cierta mesura al momento de conversas con los medios de comunicación.

"Yo no reconozco como presidente del Congreso a este señor. No representa ni expresa la posición de diversos congresistas y un presidente del Congreso debe tener un mínimo de mesura y este señor no lo tiene en lo absoluto", indicó a Canal N.

#EnVivo



Jaime Quito, congresista: Yo no reconozco como presidente del Parlamento a Fernando Rospigliosi que no representa, ni expresa la posición de los diversos legisladores. Un titular de este poder del Estado debe tener un mínimo de mesura, que este señor no tiene



Encuentra... pic.twitter.com/UglApRF2Bq — Canal N (@canalN_) October 21, 2025

Rechaza pedido de libertad para Luis Magallanes

Otro hecho que ha generado polémica contra Fernando Rospigliosi fue el hecho de exigir la libertad inmediata del suboficial Luis Magallanes a pesar de ser sindicado como el presunto responsable de la muerte de Eduardo Ruiz.

Según indicó Rospigliosi, existe una ley que impide dictar detención preliminar contra un agente de la Policía Nacional del Perú por haber hecho uso de su arma de fuego en actividad. Sobre ello, Jaime Quito aseguró que esto no debería darse ya que fueron los propios altos mandos de la PNP quienes señalaron al agente que ahora seguirá el proceso tras las rejas.

"Han sido los mismos mandos de la Policía que han señalado que hay esta responsabilidad y estuvieron negándolo en el Congreso de que no había policías vestidos de civil o que había la orden de que no iban a portar armas de fuego dentro de las manifestaciones, pero todo eso se han desmentido en los hechos", añadió.

En resumen, el parlamentario Jaime Quito aseguró que no reconoce a Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso de la República ya que no representa los intereses del Legislativo.