Congreso alcanza firmas para presentar mociones de censura contra el premier Gustavo Adrianzén

Dos mociones de censura multipartidaria podrán ser presentadas contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, luego de alcanzarse las firmas requeridas para el procedimiento legislativo. Varios parlamentarios exigen la salida del premier debido a la crisis ocurrida en Pataz, donde 13 trabajadores vinculados a la actividad minera fueron secuestrados y asesinados por criminales, pese al estado de emergencia en dicha zona de La Libertad.

Este martes 6 de mayo, al menos 35 parlamentarios se sumaron a la propuesta del legislador Roberto Sánchez, quien solicitó ponerse a debate la permanencia de Adrianzén como titular de la PCM. En el documento, se expone que el premier "no ha logrado articular un trabajo eficaz entre los sectores del Ejecutivo", y que es responsable político de la inseguridad ciudadana que afronta al país.

En paralelo, la bancada de Podemos Perú también reunió 33 firmas en su moción de censura contra el premier. Con ello, el Pleno deberá debatir la permanencia de Adrianzén en el premierato.

El miércoles 30 de abril, durante una conferencia de prensa del Consejo de Ministros, Adrianzén descartó que se haya producido el secuestro de 13 trabajadores mineros en el distrito de Pataz. El titular de la PCM indicó que no se había registrado ninguna denuncia formal al respecto y que, según reportes de entidades de seguridad, la información difundida no correspondía a la realidad.

"Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. Ahora mismo estoy revisando si algo más ha llegado y no tengo variación. No tenemos noticias de que se haya producido el hecho (...) Se ha recibido información extraoficial de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho", dijo entonces.