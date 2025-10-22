Jaime Quito: "El estado de emergencia no es para combatir la criminalidad, es para enfrentar las marchas"

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista Jaime Quito visitó los estudios de Exitosa para conversar de los temas de interés nacional como la visita del gabinete liderado por Ernesto Álvarez al Congreso y la declaratoria de emergencia por parte del gobierno de José Jerí.

Sobre este último ítem, el integrante de Perú Libre indicó que la medida ya se ha intentado en anteriores ocasiones sin los resultados esperados por lo que aseguró que el dictamen es enfocado especialmente en la no realización de protestas masivas contra el Ejecutivo.

Evita que se generen nuevas marchas

En primer lugar, Jaime Quito no solo cuestionó el estado de emergencia declarado para Lima y Callao, sino que aseguró que esta medida tiene un fin muy diferente al anunciado por las autoridades.

De acuerdo a su parecer, lo que busca José Jerí es que no se puedan realizar más manifestaciones en su contra para seguir en el poder. Esto lo dijo en base a la convocatoria que se viene realizando para una nueva protesta el próximo 25 de octubre.

"Jerí tiene dos tareas, meter la mano en el tema electoral, que no va ser nada transparente y por otro lado seguir permitiendo hacer lo que le da la gana a las grandes empresas porque el Estado ahí si es ausente y tratar de garantizarse lo más que pueda ya que el estado de emergencia que ha declarado no es para enfrentar la criminalidad, sino para enfrentar las movilizaciones y marchas porque el 25 ya se está convocando a una y eso es lo que más teme", indicó.

No darán voto de confianza

En relación al voto de confianza para el gabinete de Ernesto Álvarez, el parlamentario se mostró firme al señalar que no le darán su respaldo ya que considera que este Consejo de Ministros es un continuismo de la gestión encabezada por Dina Boluarte.

"Nosotros consideramos que no hay nada que escuchar porque esto es simplemente es el continuismo de lo que se ha vivido con Dina Boluarte. Estamos dentro del pacto con los sectores que han blindado a Dina Boluarte y la siguen blindando. Hoy vemos impunidad porque el Poder Judicial, que es parte del plan, no le dan ningún tipo de restricciones cuando debería estar en la cárcel", añadió.

En resumen, el congresista Jaime Quito aseguró que el estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí no es para combatir la inseguridad, sino que es para evitar nuevas marchas en su contra.