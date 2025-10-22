Elmer Schialer vuelve al gabinete: Excanciller fue nombrado como asesor de Hugo de Zela

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí fue designado como nuevo presidente de la República hasta el 28 de julio del 2026. Días después, específicamente el 14 de octubre, el mandatario tomó juramento a su gabinete encabezado por Ernesto Álvarez

Entre sus ministros, destacó la presencia de Hugo de Zela como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores tras una larga trayectoria de más de 40 años. Durante su carrera, se desempeñó en diferentes puestos del Servicio Diplomático de la República, así como embajador del Perú en Argentina, en Brasil, en los Estados Unidos y representante permanente del Perú ante la OEA.

Elmer Schialer es nombrado como asesor principal de la Cancillería

Esa misma fecha, el nuevo titular de la Cancillería nombró a Elmer Schialer como el asesor principal de su despacho ministerial solo unos días después de haber dejado su cargo en el gobierno de Dina Boluarte.

Lo curioso de esa designación es que cuando fue titular del Ministerio de Relaciones Exteriores tenía como asesor a Hugo de Zela. Ahora, los roles se invirtieron por lo que Schialer se mantendrá dentro del Ejecutivo.

Como se recuerda, el otrora canciller saludó la designación de José Jerí al asegurar que había tenido la oportunidad de trabajar a su lado en el interior del Congreso.

"José Jerí me parece estupendo. La mejor de las suertes. Es un hombre... yo tuve la suerte de conocerlo cuando él era presidente de la Comisión de Presupuesto. Espectacular. Va a ser un gobierno espectacular. La verdad que sí", declaró días atrás.

Unos se quedan y otros se va

Los movimientos en la gestión de José Jerí siguen dándose y mientras Elmer Schialer fue ratificado en su gestión, otra importante figura de la era Dina Boluarte dejó sus funciones tras la Resolución Suprema N.º 155-2025-RE.

Este oficio dio por finalizado las funciones de Gustavo Adrianzén como representante del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este puesto fue designado luego de su renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros.

"Dar por terminadas las funciones del señor Gustavo Lino Adrianzén Olaya, como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, Estados Unidos de América", señala dicha resolución.

De esta manera, Elmer Schialer fue designado por Hugo de Zela como asesor principal del despecha ministerial de la Cancillería desde el pasado 14 de octubre.