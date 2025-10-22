Voto de confianza: Gabinete Álvarez se presenta HOY a las 4:00 p. m. ante el Pleno del Congreso

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Hoy, miércoles 22 de octubre, el Gabinete Ministerial liderado por Ernesto Álvarez Miranda acudirá al Congreso de la República desde las 4:00 p. m. para solicitar el voto de confianza, conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, el primer ministro expondrá la política general del Poder Ejecutivo y las principales medidas que impulsará el Gobierno de transición y reconciliación nacional del presidente José Jerí Oré.

La representación nacional se reunirá en sesión plenaria.



📰https://t.co/mitSfCpzM4 pic.twitter.com/gLRCR69PdO — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 21, 2025

A tener en cuenta:

A través del Oficio N.º 083-2025-2026-ADP/PCR, enviado al primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, el Consejo de Ministros solicitó formalmente el domingo 19 de octubre la investidura al Parlamento.

En esa línea, Álvarez Miranda asistirá con todos sus ministros al Hemiciclo, en cumplimiento también al artículo 82 del Reglamento del Congreso, el cual señala que "dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso reunido en período de sesiones ordinario o extraordinario, acompañado de los demás ministros, para exponer la política general del Gobierno, debatir la política general del Gobierno, y debatir las principales medidas que requiere su gestión".

Es importante mencionar que, tras el respectivo debate a cargo de la representación nacional, el resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la República. "Si el Pleno negara su confianza, el presidente de la República aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros, que debe realizarse de inmediato", advierte el reglamento.

¿Qué dicen las bancadas?

La aprobación del voto de confianza por parte del Legislativo es de mayoría simple. En ese sentido, algunas fuerzas políticas ya han adelantado sus posturas con referente al pedido que formulará el Poder Ejecutivo.

A favor, por ejemplo, votarán las bancadas de Alianza Para el Progreso y Somos Perú; mientras que, algunos parlamentarios de Renovación Popular, Avanza País han expresado que "individualmente" respaldarán al Gabinete y que sus grupos parlamentarios "continúan debatiendo su decisión final".

Fuerza Popular no se expresó públicamente sobre su postura; sin embargo, y como era de esperarse, el bloque de izquierda (Juntos por el Perú, Bloque Democrático Popular y una parte de Perú Libre) ya han adelantado que votarán en contra.

Es así que todavía no existe un posición en mayoría sobre el Gabinete Ministerial que hoy se presentará ante el Congreso, a horas de haber declarado un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao.