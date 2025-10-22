Gustavo Adrianzén: Dan por concluida la designación de expremier como representante del Perú ante la ONU

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

A través de la Resolución Suprema N.º 155-2025-RE, publicada este miércoles 22 de octubre, el Poder Ejecutivo dio por concluida la designación de Gustavo Adrianzén Olaya como representante del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Como se recuerda, a finales de mayo del 2025 fue nombrado en el cargo, tras haber renunciado a mediados del mismo mes a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debido a los fuertes cuestionamientos que recibía por parte del Congreso, acusándolo de ineficiente en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Le agradecen los servicios prestados

Cabe recordar que, esta era la segunda ocasión que Adrianzén Olaya ocupaba el puesto. El primer período lo ocupó entre febrero de 2023 y marzo de 2024, el segundo fue de tan solo casi cinco meses, de mayo a octubre del presente año; no obstante, su fecha de asunción de funciones recién establecida para el 4 de julio del 2025.

"Dar por terminadas las funciones del señor Gustavo Lino Adrianzén Olaya, como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, Estados Unidos de América. La fecha de término de sus funciones será fijada mediante Resolución Ministerial. Cancelar las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes correspondientes. Darle las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones", señala la resolución.

El dispositivo es refrendado por el presidente José Jerí Oré y el recientemente nombrado nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez, en cumplimiento, además, de la Ley del Servicio Diplomático de la República y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cambios también en la OEA

Mediante la Resolución Suprema N.º 156-2025-PCM de hoy, miércoles 22 de octubre, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, también dio por terminada las funciones de José Luis Sardón de Taboada, exmiembro del TC, como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos.

Vale mencionar que, su nombramiento se realizó el 25 de marzo de 2024 con la Resolución Suprema N.º 062-2024-RE; sin embargo, asumió funciones formalmente el 1 de abril del mismo año, según lo dispuesto por la Resolución Ministerial N.º 0241-2024-RE.

"Dar por terminadas las funciones del señor José Luis Sardón de Taboada, como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos con sede en Washington D.C., Estados Unidos de América. La fecha de término de sus funciones será fijada mediante Resolución Ministerial", puntualiza el dispositivo.

El gobierno de transición continúa realizando cambios a casi dos semanas de haber asumido funciones.