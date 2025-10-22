Familia chilena es hallada sin vida en departamento de Tacna tras más de 20 días desaparecida

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El hallazgo que conmocionó a Tacna

El sábado 18 de octubre, un espeso olor proveniente de un edificio ubicado en la avenida Collpa, distrito Gregorio Albarracín, alertó a la propietaria del inmueble. Al no recibir respuesta de los inquilinos, la mujer decidió llamar a la Policía Nacional, cuyos agentes ingresaron forzando una de las ventanas. Dentro del departamento se descubrió una escena estremecedora: los cuerpos de un hombre, una mujer y una niña de aproximadamente cinco años.

Las primeras indagaciones revelaron que las víctimas llevaban más de veinte días fallecidas, pues su descomposición era total. La última vez que fueron vistas con vida fue alrededor del 1 de octubre. La menor se hallaba en su coche, mientras que el varón yacía en el pasillo.

Las identidades y los oscuros antecedentes

El general Arturo Valverde Inga, jefe de la Región Policial de Tacna, informó que la mujer fue identificada como Ema Paredes Payauta (21), ciudadana chilena reportada como desaparecida en Calama hace cinco años, cuando tenía entre 16 y 17 años.

El varón, identificado como Juan Carlos Quispe Chávez (50), también chileno, presentaba antecedentes policiales y una requisitoria vigente en su país por el delito de contrabando.

"Estarían quizás escondiéndose en este lugar, lo que dificulta la identificación de la menor", explicó el coronel PNP Huasasquiche, jefe de la Depincri Tacna. Las autoridades sospechan que ambos adultos residían en el Perú bajo perfil, evitando cualquier contacto con vecinos o familiares.

Investigación policial en curso

El coronel Huasasquiche precisó que las necropsias revelaron heridas por arma blanca en el hombre y la niña, mientras que las lesiones en la mujer no son claramente visibles. El departamento se encontraba cerrado por dentro, lo que complica determinar si hubo participación de un tercero.

Durante las diligencias, los peritos hallaron una carta o nota manuscrita que será analizada por peritos del Ministerio Público. Además, se revisan los cuchillos encontrados y se trabaja en la recuperación del registro de cámaras de seguridad del inmueble, que podría ser clave para esclarecer la tragedia.

La Policía continúa las investigaciones bajo estricta reserva, mientras la comunidad tacneña permanece consternada por el macabro suceso.