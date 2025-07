Delia Espinoza: JNJ abre proceso contra fiscal de la Nación por negarse a la restitución de Patricia Benavides

La Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) admitió a trámite la denuncia formulada en contra de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por sus presuntas faltas incurridas durante el proceso que dispuso la restitución de Patricia Benavides al mando del Ministerio Público.

Como se recuerda, el último domingo 29 de junio , Luis Miguel Caya Salazar, exgobernador regional de Moquegua, anunció en Exitosa que presentó su acusación ante la JNJ, quien, a su vez, solicita su suspensión temporal de su cargo y posterior destitución, como sanción disciplinaria y administrativa.

La misma exautoridad moqueguana confirmó en sus redes sociales que el organismo encargado de velar por el sistema de justicia en el Perú admitió a trámite su denuncia, disponiendo que se aperture el expediente respectivo para derivarlo al miembro instructor que analizará el caso.

JNJ admite a trámite denuncia contra Delia Espinoza

Según el informe con Registro Interno N.º 14181, Caya Salazar acusa de "inconductas funcionales, presunto rehusamiento de actos funcionales, usurpación de funciones y requerimiento indebido de la fuerza pública" en contra de Delia Espinoza, en su calidad de fiscal de la Nación y fiscal suprema titular, por no acatar el fallo de la JNJ que reponía a Patricia Benavides a la cabeza del Ministerio Público y por todos los hechos conocidos en contra de su restitución, como, por ejemplo, la convocatoria a sesión permanente de la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

En entrevista con Cecilia García en "En Defensa de la Verdad", el letrado acusó a la fiscal de la Nación de haber incurrido al principio de neutralidad y ejercicio adecuado del cargo, por el mencionado caso. Además, negó un presunto favorecimiento a Patricia Benavides, con el objetivo de reponerla como fiscal de la Nación.

"Presenté la denuncia no con la finalidad de que se reponga a Patricia Benavides, sino que he presentado la denuncia porque existe un funcionario público, en este caso, una fiscal suprema que no ha cumplido una disposición, una resolución, un acto administrativo", dijo este domingo en Exitosa.