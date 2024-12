Datum sobre Dina Boluarte: "La gente no solo siente que no resuelve, sino que sus prioridades son otras"

En diálogo con Exitosa, la gerente de Datum, Urpi Torrado, analizó la baja popularidad de la presidenta Dina Boluarte e indicó que los peruanos sienten que la mandataria no resuelve las problemáticas que aquejan al país.

En conversación con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', la especialista apuntó que la baja aprobación de la jefa de Estado evidencia el distanciamiento que tiene con la ciudadanía.

"Va de la mano con el hecho de que la población siente que los problemas del país no se han resuelto, con la baja popularidad. Ha sido un año también con algunas denuncias relacionadas a temas de frivolidad. La ciudadanía siente que no solo no resuelve, sino que también sus prioridades son otras. Esa distancia que hay entre la población y la presidenta se reflejan en esa respuesta", mencionó.