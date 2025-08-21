Actor de 'AFHS', Paul Vega, rompe su silencio con SENTIDO mensaje por rechazar saludo de niña con habilidades especiales

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conocido actor peruano Paul Vega rompió su silencio tras verse envuelto en un reciente escándalo por rechazar el saludo de una niña con habilidades especiales en el distrito de Ancón. El popular 'Koky Reyes' de la serie 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS) hizo un mea culpa con un sentido mensaje en televisión.

Paul Vega se disculpa tras no saludar a fanática

Tras las críticas en su contra y una serie de cuestionamientos por el video difundido en redes sociales donde se le ve, aparentemente, ignorando y alejando con una mano a una niña que se le acercaba con los brazos abiertos en busca de una foto con él a la salida de una grabación en Ancón, Paul Vega decidió aclarar lo ocurrido ante las cámaras del programa 'América Espectáculos'.

El actor que encarna a 'Koky' en 'AFHS' pidió disculpas a la fanática por haberla hecho sentir incómoda y hacerle pasar un mal rato con su actitud. Seguidamente, detalló que las grabaciones son difíciles y por la rapidez del momento cometió "la torpeza" de no corresponder al saludo de la niña con habilidades especiales, que se encontraba esperando junto a su madre poder compartir un momento junto a él.

"(...) pedir disculpas a esa persona que se sintió incómoda, a la que hice pasar un mal rato, siempre estamos muy pendientes porque finalmente somos lo que somos gracias a ustedes. En el apuro cometí esta torpeza de no atender a esta persona amablemente y cómo se lo merecía. Pido mil disculpas por esta torpeza que cometí contigo", señaló.

Asimismo, resaltó que nunca trata mal a la gente, "pero en el momento del apuro salí corriendo, no es una justificación". También se pronunció sobre las críticas en su contra, asegurando que se las merecía y debía asumir su error.

Invita a niña a los estudios de la serie 'AFHS'

Pero no todo quedó ahí, ya que Paul Vega señaló que "debí quedarme ahí, darte un abrazo, me imagino que has estado esperando bastante rato para conocernos, yo debí quedarme ahí y por eso te pido disculpas", para luego invitar a la niña junto a su madre a los estudios donde se graban las escenas de la serie Al Fondo Hay Sitio y así puedan ser testigos de la magia de la televisión.

"En todo caso, reiterar la invitación a esta persona y a su mamá porque entiendo que fue con su madre. (...) La invitación está hecha, quisiera reparar en algo, si es posible, el mal rato que les hice pasar y las disculpas van para las dos", indicó el actor peruano.

De esta manera, el actor de 'AFHS', Paul Vega, pidió disculpas a la niña que esperaba un saludo suyo durante grabaciones de la serie en Ancón. El artista peruano asumió su error por no corresponder al abrazo de la joven junto a su madre.