Delia Espinoza defiende su permanencia en la Fiscalía y solicita audiencia a la JNJ: "No es desacato, es la ley"

Delia Espinoza, vigente fiscal de la Nación, emitió un pronunciamiento oficial sobre la noche de este lunes 23 de junio respecto a la crisis que se vive en el Ministerio Público. En este video, la magistrada volvió a ratificar que su elección en el cargo fue realizada por la Junta de Fiscales Superemos tal como manda la Constitución.

En otro momento de su discurso, la magistrada exigió un audiencia extraordinaria con todo el Pleno de la Junta Nacional de Justicia para que puedan escuchar su posición frente a esta polémica. Como se recuerda, este organismo emitió la resolución que ordena restituir a Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

La máxima autoridad de la Fiscalía también precisó que sus acciones no significan desacato ya que solo se está amparando en la ley.

"Como se afectó mi cargo de Fiscal de la Nación, estoy usando el derecho que me da la ley de oponerme a la JNJ y les he pedido que me citen a una audiencia con todo el Pleno del organismo para que escuchen mi posición. Insisto, no es desacato, es la ley", indicó.