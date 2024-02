Dina Boluarte defiende a su hermano Nicanor: "No ha colocado a una sola persona en ningún ministerio"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a las acusaciones de un medio periodístico contra su hermano Nicanor Boluarte y aseguró que este "no ha colocado a una sola persona en ningún ministerio" de su Gobierno.

Mediante conferencia de prensa, la mandataria respondió a raíz de un reportaje del programa periodístico 'Punto Final', el cual reveló a más allegados al hermano de Boluarte, que habrían conseguido contratos con el Estado.

"El señor Nicanor Boluarte Zegarra no es funcionario del Estado (...) no tiene una sola injerencia en absolutamente la colocación de algún servidor público en este Gobierno (...) Con total transparencia y con la verdad por delante, porque hay una sola verdad no hay dos, el señor Nicanor Boluarte Zegarra no ha colocado una sola persona en ningún ministerio de este Gobierno", dijo la mandataria.