"¿Dónde está lo ilícito?": Presidenta Dina Boluarte defiende contratación del amigo de su hermano Nicanor en el Midis

La presidenta Dina Boluarte defendió la contratación de Víctor Torres Merino, amigo de su hermano Nicanor Boluarte, como capacitador en 'Gimnasia Laboral' por 35 mil soles en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Las palabras de la jefa de Estado tuvieron lugar en la mañana de este lunes 18 de diciembre, en una actividad oficial del Gobierno en el Callao. Allí, la mandataria negó que haya una acción ilícita en la contratación de Víctor Torres Merino.

Según la presidenta de la República, su llegada al Midis no se habría debido al vínculo que tendría con su hermano, si no a que calzó con los requisitos necesarios para el puesto de capacitador en 'Gimnasio Laboral'.

En esa misma línea, la presidenta Dina Boluarte aprovechó la presencia de medios de comunicación para asegurar que su hermano Nicanor Boluarte no tiene ningún tipo participación del Ejecutivo.

"Domingo a domingo, ya parece que mi hermano es el protagonista principal de algún medio de comunicación. Decirles que mi hermano no es parte del Gobierno. Creo que ayer, no he visto, me lo han comentado, dos prefectos han salido a decir que no lo conocen", agregó.