Dina Boluarte tras autodenominarse "mamá" del Perú: "Me refería a trabajar con ese cariño de madre"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió en la rueda de prensa sobre el primer avance de su gestión en 2024, ante las críticas tras autodenominarse como la "mamá" del Perú. La mandataria se mantuvo firme sobre el cómo se proclamó a sí misma de esa manera.

La prensa la cuestionó por su afirmación, debido a la incomodidad que generó en algunos compatriotas con sus palabras, y que tal vez se ve reflejado esta negativa en el poco porcentaje de aprobación que tiene en el país. Ante esto, la líder del Estado afirmó que se refería a la necesidad de trabajar como una madre para poder conseguir todo por su hijo.

Tras esas palabras, aseguró que nadie hace tanto por otra persona, como una progenitora lo haría por sus hijos. Queriendo mostrar que ante todo, ella solo quiere la seguridad de todos los peruanos.

La presidenta de la República, se refirió a las acusaciones de un medio periodístico contra su hermano Nicanor Boluarte y aseguró que este "no ha colocado a una sola persona en ningún ministerio" de su Gobierno.

La mandataria respondió a raíz de un reportaje del programa periodístico 'Punto Final', el cual reveló a más allegados al hermano de Boluarte, que habrían conseguido contratos con el Estado.

"El señor Nicanor Boluarte Zegarra no es funcionario del Estado (...) no tiene una sola injerencia en absolutamente la colocación de algún servidor público en este Gobierno (...) Con total transparencia y con la verdad por delante, porque hay una sola verdad no hay dos, el señor Nicanor Boluarte Zegarra no ha colocado una sola persona en ningún ministerio de este Gobierno", dijo la mandataria.