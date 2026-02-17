El impensado congresista que reemplazaría a José Jerí: Defendía amnistía para Pedro Castillo

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La destitución de José Jerí como presidente de la República ha abierto un nuevo escenario político en el Congreso. Las bancadas tienen plazo hasta hoy para presentar sus candidatos a la presidencia del Parlamento, cargo que definirá también quién asumirá la jefatura del Estado en medio de la crisis institucional.

En este contexto, el Bloque Democrático Popular sorprendió al proponer a un congresista que, hasta hace poco, fue noticia por respaldar un proyecto de amnistía para el expresidente Pedro Castillo y otros implicados en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La propuesta del Bloque Democrático

Se trata de Edgar Reymundo, quien defendió públicamente la legitimidad de la iniciativa presentada por Guido Bellido. "Es una propuesta válida dentro del marco parlamentario", declaró en su momento, cuestionando además las maniobras jurídicas que cambiaron la figura penal de rebelión por la de conspiración en el proceso contra Castillo.

"Mi bancada está comprometida y, por supuesto, la candidatura que ellos han tenido a bien proponerme. Estamos trabajando y trabajaremos en consenso. Buscaremos también a los otros congresistas y bancadas para que puedan apoyarnos y así lograr la victoria", señaló Reymundo tras conocerse su postulación.

El legislador aseguró que su gestión garantizaría estabilidad en medio del vacío de poder que quedará hasta mañana en que se dé la votación para definir al nuevo presidente de la República.

"La garantía, el hecho de ser de izquierda no deja de representar un carácter democrático y amplio. Ahora más que nunca necesitamos comprender la dinámica transparente en el manejo del país, con bastante objetividad y responsabilidad", agregó.

Apoyo desde la bancada

La congresista Sigrid Bazán respaldó la candidatura de Reymundo, destacando su experiencia parlamentaria y señalando que lo que se busca es crear un "contrapeso" frente a la mayoría ideológica en el Parlamento.

"La idea es no dejar que la derecha tenga una única candidatura; que haya varios candidatos", afirmó.

Mientras tanto, otras bancadas también evalúan sus propuestas. Renovación Popular ha mencionado a José Cueto y María del Carmen Alva como posibles alternativas. Sin embargo, entre los nombres figuran el de dos involucrados en el caso 'Los Niños': Silvia Monteza y Juan Carlos Mori, ambos de Acción Popular.

La candidatura de Reymundo introduce un elemento inesperado en la sucesión. Su postura favorable a una amnistía para Castillo lo coloca en el centro de la polémica, pero también refuerza la estrategia del Bloque Democrático de ofrecer un contrapeso a la mayoría parlamentaria de derecha.

El desenlace dependerá del consenso que logre construir en las próximas horas, en un Congreso marcado por la fragmentación y la urgencia de definir quién asumirá la conducción del país tras la censura de Jerí.