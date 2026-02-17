Destitución presidencial: ¿Qué hizo José Jerí antes de dejar el cargo?

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República aprobó la destitución de José Jerí como presidente, en una sesión que estuvo marcada por discursos firmes y posiciones divididas. La decisión se tomó luego de varias horas de debate en el hemiciclo, donde distintas bancadas expusieron sus argumentos a favor y en contra de su permanencia en el cargo.

Mientras en el Parlamento se discutía su futuro político, Jerí participó en el tradicional cambio de guardia en Palacio de Gobierno. Para dicho evento, usó una vestimenta más informal: pantalón jean azul y un polo blanco que llevaba bordados relacionados a su gobierno. El entonces presidente lucía sonriente y, por momentos, mostraba su tensión reflejada ante la incertidumbre que generaba el debate en el Congreso.

La imagen llamó la atención porque se trataba de un acto protocolar que coincidía con uno de los momentos más delicados de su gestión. Horas más tarde, el Congreso alcanzó los votos necesarios para concretar su salida.

La votación fue seguida de cerca por la ciudadanía y generó reacciones inmediatas en redes sociales y en el ámbito político. Algunos legisladores sostuvieron que la medida era necesaria ante los cuestionamientos que pesaban sobre el mandatario. Otros, en cambio, señalaron que la decisión podía profundizar la crisis política que atraviesa el país.

Este fue el último cambio de guardia que presenció el expresidente José Jerí.

Una jornada de alta tensión

El pleno del Congreso se desarroló en un ambiente cargado. Desde temprano, el debate mostró posturas claras y mensajes directos. Los congresistas que respaldaron la destitución argumentaron que se trataba de una medida constitucional y que respondía a la necesidad de preservar la institucionalidad.

Por su parte, quienes se opusieron señalaron que la salida del presidente podría generar mayor incertidumbre. A lo lardo de la sesión, se escucharon intervenciones que reflejaban la polarización existente en el escenario político actual.

Tras la votación, se activaron los mecanismos establecidos para la sucesión presidencial, de acuerdo con lo que dispone la Constitución. El país quedó a la espera de los próximos pasos que definan el rumbo del Ejecutivo.

En el patio de honor de Palacio de Gobierno, el presidente de la república, José Jerí, participó del tradicional cambio de guardia a cargo del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. Una demostración de elegancia y marcialidad que deslumbra como cada día a los visitantes... pic.twitter.com/dFMrTElMCA — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 17, 2026

Un nuevo episodio de inestabilidad

La destitución de José Jerí se suma a una serie de cambios en la conducción del país en los últimos años, donde hemos atravesado varios procesos similares, lo que ha generado un clima de constante tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Este nuevo episodio refleja la fragilidad del equilibrio político. Más allá de las posiciones a favor o en contra, el desafío principal será recuperar la estabilidad y la confianza ciudadana. La rapidez con la que se producen estos cambios muestra un sistema político bajo presión. El reto inmediato será garantizar gobernabilidad y evitar que la confrontación continúe afectando la gestión pública.