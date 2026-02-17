José Jerí deja la Presidencia: Candidatos a sucesor serán propuestos HOY en el Congreso

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un nuevo terremoto político azota nuestro país. Este martes 17 de febrero por la tarde, el Congreso aprobó la censura contra José Jerí, destituyéndolo como Presidente de la República. Ante ello, las bancadas deberán presentar sus propuestas para sucesor hasta hoy mismo.

Propuestas para nuevo Presidente del Congreso y de la República se conocerán hoy

Con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, la Mesa Directiva, presidida por Fernando Rospigliosi, declaró la consecuente vacancia contra Jerí durante la sesión extraordinaria, que inició a las 10 de la mañana.

En ese sentido, el titular del Parlamento anunció que el plazo máximo para que las bancadas presenten sus propuestas ante la Oficialía Mayor al cargo del presidente del Congreso, quien asumirá como Presidente de la República, es hasta las 6 de la tarde de hoy.

"En tal sentido, la Mesa Directiva comunica que la elección al cargo del presidente del Congreso de la República, se realizará en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles 18 de febrero del 2026, a las 6:00 p.m.", señaló Rospigliosi.

Este procedimiento se enmarca en lo establecido en el último párrafo del artículo 12 del Reglamento del Congreso.

Asimismo, las propuestas de candidatos deben ir acompañadas de la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios, siempre que el grupo esté constituido.

Por el momento, el Perú se ha quedado sin Presidente de la República.

¿Por qué el Congreso censuró a José Jerí?

Las siete mociones de censura presentadas contra el exmandatario interino se sustentaron en las reuniones extraoficiales que Jerí mantuvo desde diciembre con el empresario chino Zhihua Yang, en el marco del caso 'Chifagate', además de cuestionamientos por presunto uso irregular de recursos de su despacho congresal.

Asimismo, se conoció que también sostuvo encuentros no registrados en Palacio de Gobierno con el empresario Ji Wu Xiaodong, cuando este poseía una orden de arresto domiciliario al ser sospechoso de liderar una organización criminal.

Los promotores de la censura señalaron que estos hechos constituyen "inconducta funcional" y comprometen la transparencia institucional.

