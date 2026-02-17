José Jerí fue destituido: Pleno extraordinario del Congreso aprueba censurarlo y deja Palacio de Gobierno

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno extraordinario del Congreso aprobó este martes la censura contra el presidente de la República, José Jerí, con más de 70 votos a favor. La decisión marca el fin de su breve mandato, iniciado tras la sucesión constitucional que lo llevó de la presidencia del Parlamento a Palacio de Gobierno.

La sesión, convocada exclusivamente para debatir las siete mociones de censura presentadas contra Jerí, se aceleró luego de que se aprobara una cuestión previa con 84 votos a favor, que permitió saltar el debate y pasar directamente a la votación.

Los argumentos de la censura

Las mociones se sustentaron en las reuniones no oficiales que Jerí mantuvo con el empresario chino Zhihua Yang, en el marco del caso conocido como 'Chifagate', además de cuestionamientos por presunto uso irregular de recursos de su despacho congresal. Los promotores señalaron que estos hechos constituyen "inconducta funcional" y comprometen la transparencia institucional.

¿Qué es lo que sigue?

Tras esta censura, la Mesa Directiva del Congreso declaró a su vez la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. Por lo tanto, este puesto ahora se encuentra disponible para que un nuevo congresista sea dispuesto y quede a cargo de la presidencia de la República del Perú.

La elección para dicho cargo se realizará en el Pleno del Congreso programado para mañana, miércoles 18 de febrero, a las 06:00 p. m. Sin embargo, los reclamos no faltaron en la sesión, solicitando le votación inmediata. El plazo para que se presenten las propuestas de candidatos vence hoy mismo, martes 17 de febrero, también a las 6:00 p. m.

Nota en desarrollo...