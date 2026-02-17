RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Perú tendrá nuevo presidente desde este miércoles 18 de febrero a las 6 p.m. tras salida de José Jerí

El Congreso aprobó la censura en contra de José Jerí. Ahora, se presentarán las propuestas de candidatos y la elección del nuevo presidente de la República se dará este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p.m.

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/02/2026

José Jerí no es más el presidente de la República del Perú luego de que el Congreso apruebe las mociones de censura en su contra este 17 de febrero. Ahora, se encuentra vacante el cargo de jefe de Estado, por ello, se ha programado la elección del cargo para este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p.m.

Nuevo presidente se conocerá este 18 de febrero

Tras permanecer cerca a 130 días en el cargo, José Jerí fue censurado por el Congreso de la República tras conocerse reuniones extraoficiales con empresarios chinos y la contratación de allegadas en el Estado del ahora exmandatario.

Ahora, el Congreso tiene a cargo la elección del nuevo presidente del Perú para que culmine con el mandato hasta el 28 de julio del 2026. Así se presentarán las propuestas de candidatos hasta la tarde de este martes y la elección del nuevo presidente se dará este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p.m.

Noticia en desarrollo...

 

