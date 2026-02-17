Censura contra José Jerí da la vuelta al MUNDO: Así informó la prensa internacional

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La historia se repitó este martes en el Perú con la destitución de un Presidente por tercera vez en cinco años. Ante la censura del Congreso contra José Jerí por el caso 'Chifagate', el país verá venir un nuevo mandatario y así reaccionó la prensa internacional.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, declaró la consecuente vacancia contra Jerí durante la sesión extraordinaria, que inició hoy a las 10 de la mañana.

Ello se dio a partir de que se consideró a Jerí como presidente de la Mesa Directiva del Congreso. Con ello, este deja de ser jefe de Estado tras cuatro meses de mandato, luego de reemplazar a la vacada expresidenta Dina Boluarte.

Prensa internacional expresa preocuapción por destitución de Jerí

Como ya es costumbre en nuestro país, este escenario despertó de inmediato la atención e interés a nivel internacional debido a las reiteradas ocasiones y facilidad con las que se destituye a un Presidente en el Perú, afectando continuamente a la estabilidad política.

La reconocida firma internacional periodística CNN tituló la noticia de manera neutral, pero resaltó que el ahora exmandatario "se convierte en el séptimo presidente consecutivo de Perú que no logra completar su mandato".

El medio mostró que, según las estadísticas dentro del periodo 2011-2026, Jerí Oré es el segundo jefe de Estado con menos tiempo en el cargo, con 130 días. El primero es Manuel Merino, apenas con cinco días de gestión.

Así cubrió CNN la destitución del presidente José Jerí.

Por su parte, el prestigioso medio The New York Times resaltó que "Perú destituye a su presidente, otra vez" en su titular, precisando que la crisis en el Ejecutivo se generó a raíz de la divulgación de tres videos que evidenciaron las reuniones clandestinas de Jerí con empresarios chinos.

"El episodio pone de relieve la arraigada inestabilidad política del Perú, ejemplificada por la inestabilidad que ha caracterizado la presidencia del país. Desde 2016, varios presidentes han sido destituidos, obligados a dimitir o investigados", resaltaron.

NYT cubrió así la censura de José Jerí.

Asimismo, la agencia de noticias internacional EFE publicó un informe titulado "¿Por qué Perú eligirá mañana a su octavo presidente en casi 10 años de crisis política?", evidenciando de forma directa y práctica la preocupante práctica de vacancia ejercida por el Congreso a raíz de los escándalos o malas gestiones de los mandatarios.

EFE Jerí

Tras la censura del Congreso en su contra, José Jerí es el tercer presidente vacado en el Perú en los últimos cinco años. Así informaron los medios internacionales una nueva crisis política.