Hija de Keiko Fujimori se DESVINCULA de su madre tras polémica por aborto: "No pensamos igual"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Crisis en la familia Fujimori? Por primera vez, la hija mayor de Keiko Fujimori, Kyara Villanella, se desvinculó públicamente de su madre al marcar una postura distinta respecto al aborto en casos de violación.

¿Qué dijo Keiko Fujimori y por qué su hija está en desacuerdo?

En una entrevista reciente, la líder de Fuerza Popular encendió la polémica al declarar que solo apoya el aborto terapéutico en caso de que la madre corra peligro de vida. De esta forma, afirmó que no hay excepciones en el caso de sus hijas.

"Estoy a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo de vida. Pero, en caso de violación, no. Yo optaría y le diría a mis hijos que ellas tengan al bebé", afirmó Fujimori en América Televisión.

Esto provocó un amplio rechazo y duras críticas hacia la también candidata presidencial en redes sociales en las últimas horas.

Ante ello, Kyara Villanella, al ya alcanzar la mayoría de edad, sorprendió al señalar que sintió "la necesidad de hablar" al sentirse aludida.

"Tengo mi propia capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético presentado -una violación- yo sí optaría por abortar. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá", escribió.

La también hija de Mark Vito subrayó que "es natural" que ambas discrepen en sus opiniones, pese a que son familia, pues son "personas distintas".

"No me interesa participar en debates políticos"

En ese sentido, Villanella aclaró que su intención al revelar esta diferencia de posturas no es generar mayor polémica o "abrir un debate sobre el aborto", pero que se vio obligada a pronunciarse al verse involucrada "sin su consentimiento".

"Quiero aclarar que no soy una persona política. Crecí en un entorno político, sí, pero no es el camino que quiero seguir. Mi interés está en la medicina, no en participar en debates políticos", aseveró.

Finalmente, la hija mayor de Keiko Fujimori remarcó su distancia con el ámbito político, pese a que su madre se encuentra inmersa en este desde los 15 años. Por ello, pidió comprensión y respeto a su opinión personal.

Kyara Vilanella tiene 18 años y ganó notoriedad pública en los últimos años por su participación en certámenes de belleza juvenil y por su presencia en redes sociales.

La joven ha destacado por su desenvolvimiento ante cámaras y por representar a Perú en el concurso internacional Miss Teen Universe 2023, donde logró ubicarse entre las finalistas.