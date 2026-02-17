Estados Unidos otorga a Perú importante estatus de aliado no OTAN y refuerza vínculo militar

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A pesar de censura a José Jerí por sus diversas polémica, Estados Unidos continúa brindando apoyo al Perú reforzando su papel de aliado en esta parte del mundo. Todo ello inició desde la presencia del nuevo embajador de esa nación en nuestro país, Bernie Navarro.

La coincidencia no pasó inadvertida: mientras Perú definía la compra de cazas F-16 Block 70 por más de US$ 3400 millones en una primera fase, Estados Unidos oficializaba su decisión de otorgarle el estatus de aliado principal fuera de la OTAN, un reconocimiento político-militar que reconfigura el tablero de seguridad en Sudamérica y coloca a Lima en una relación privilegiada —pero también exigente— con Washington.

¿Qué implica ser aliado no OTAN?

Este estatus permite a Perú acceder a financiamiento preferencial, cooperación en inteligencia, entrenamiento avanzado y prioridad en la adquisición de armamento estadounidense.

Según el Departamento de Estado, los países con esta categoría pueden integrarse a programas de defensa valorados en miles de millones de dólares y operar bajo estándares conjuntos con las Fuerzas Armadas de EE. UU.

En ese contexto, la Fuerza Aérea del Perú eligió los F-16 Block 70 frente a los Gripen suecos y los Rafale franceses.

Medios especializados de Estados Unidos y América Latina estiman que el programa completo de modernización aérea alcanzaría los US$ 7000 millones, mientras que la primera fase —12 aeronaves— supera los US$ 3400 millones.

Bernie Navarro sostuvo encuentro con José Jerí días atrás.

Lectura desde Washington

Para analistas estadounidenses, la medida fortalece la presencia estratégica de EE. UU. en la región.

"Perú se consolida como un socio confiable en un momento de competencia global creciente", señaló Michael Shifter, experto en relaciones hemisféricas, citado por medios de Washington, al destacar el valor geopolítico del acuerdo.

Mirada regional y advertencias

Desde Colombia, analistas consultados por Semana y El Tiempo advierten que la designación va más allá de lo militar.

"No es solo una compra de aviones, es una señal clara de alineamiento político", sostuvo el internacionalista Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis (CRA), una firma especializada en análisis político y de riesgo en Colombia y América Latina, quien subraya que estos acuerdos redefinen equilibrios regionales.

Costos y ventajas

Excomandantes peruanos han defendido la elección del F-16 por su interoperabilidad y menor costo operativo. Estudios citados por medios estadounidenses indican que su mantenimiento anual puede ser hasta 30 % más económico que el de otros cazas de similar generación, un factor clave para presupuestos ajustados.

Para algunos, Perú gana disuasión y respaldo estratégico; para otros, asume una dependencia logística de largo plazo. Lo indiscutible es que el estatus de aliado no OTAN y la compra de los F-16 sellan una nueva etapa en la relación con Estados Unidos, con efectos que trascienden sus fronteras.

En resumen, Estados Unidos otorgó al Perú el importante estatus de aliado no OTAN, además de reforzar vínculo militar.