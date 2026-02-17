José Jerí en manos del Congreso: Proponen que se debata moción de vacancia en lugar de censura

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Ana Zegarra Saboya (Somos Perú) planteó una cuestión de orden durante el Pleno Extraordinario para que el debate se conduzca bajo la figura de vacancia presidencial y no de la censura.

Es importante señalar que, la sesión plenaria comenzó al promediar las 10:00 a. m. y tras la exposición de las siete mociones de censura, habiendo sido aprobadas por amplia mayoría, la legisladora y compañera de bancada de José Jerí propuso una "estrategia" para dilatar la permanencia del mandatario en el cargo.

Solicita aplicación del artículo 89-A del Reglamento del Congreso

La parlamentaria por la región Loreto confirmó "un secreto a voces" que había sido instaurado en las últimas horas y era la presentación de la cuestión previa para redirigir la base legal del procedimiento que busca la destitución de José Jerí.

Durante su exposición, la citada congresista no solo planteó que el debate se focalice a través del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, también solicitó la inaplicabilidad de parcial del actual procedimiento y que el propio Jerí Oré concurra a la sede legislativa para que presente sus descargos, según ley.

"Plateo cuestión de orden para aplicar el artículo 89-A sobre la vacancia del presidente de la república, concordante artículo 113 de la Constitución, dado al análisis de los hechos que se han realizado como actos de presidente de la república, mas no como presidente del Congreso", mencionó.

Bajo esta consideración, sostuvo que podrían estar sujetos a una "infracción constitucional" por un indebido proceso de destitución. Asimismo, mencionó al artículo 43 de la Carta Magna, haciendo referencia que "una persona (por Jerí) no asume el Ejecutivo y Legislativo al mismo tiempo", porque en el Perú existe el principio de separación de poderes.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Portal de Registro de Visitas del Despacho Presidencial, la legisladora estuvo en Palacio de Gobierno entre las 4:56 p. m. y las 9:32 p. m. de ayer, lunes 16 de febrero.

Ana Zegarra visitó Palacio por más de cuatro horas.

Posiciones:

Tras sustentar su moción de orden del día, de inmediato el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, abrió el debate en la representación nacional, a fin de que expongan sus opiniones.

Por su parte, el congresista Wilson Quispe (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) se mostró a favor de que se apruebe la censura de José Jerí, rechazando lo planteado por la congresista de la bancada de Somos Perú.

Edward Málaga pidió que se declare inadmisible la cuestión de orden por ser un Pleno Extraordinario de "único tema". Mientras que, la parlamentario Gladys Echaíz (Honor y Democracia) señaló que la "cuestión de orden no corresponde a ley".

Desde Somos Perú plantean un salvavidas para mantener a José Jerí en el cargo, en medio de los serios cuestionamiento recibidos en las sustentaciones de las mociones de censura por sus reuniones con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.