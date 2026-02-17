Rospigliosi durante votación de censura de José Jerí: "Nos quedamos sin presidente dos días y medio"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante el Pleno Extraordinario, se escuchó que el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, mencionó que el Perú no tendría presidente por un plazo de dos días y medio, cuando este mantenía comunicación telefónica en medio de la votación de las mociones de censura contra José Jerí.

Sin presidente por dos días y medio

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, mencionó que el Perú se quedaría sin jefe de Estado por dos días y medio durante el debate de censura en contra de José Jerí.

"Nos quedamos sin presidente dos días y medio", se le escuchó mencionar a Rospigliosi durante una llamada telefónica mientras se daba la votación de los parlamentarios respecto.

Previamente se escuchó mencionar al presidente encargado del Parlamento preguntar cuál es el plazo estimado para presentar candidatos para ocupar el cargo ante la salida de José Jerí.

#EnVivo



Durante la votación para suspender el debate de censura contra José Jerí se dejó abierto el micrófono de la mesa directiva y se escuchó a Fernando Rospigliosi: "Nos quedamos sin presidente dos días y medio"



— Canal N (@canalN_) February 17, 2026

Finalizada la votación por parte del Parlamento, se aprobó la censura con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, de esta manera, José Jerí salió del cargo y se convierte en el séptimo presidente del Perú en un plazo menor a los 10 años.

Nuevo presidente desde este miércoles 18 de febrero

Con la salida de José Jerí, se encuentra vacante el cargo de jefe de Estado, por ello, se ha programado la elección del cargo para este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p.m.

El Congreso informó que previamente se presentarán las propuestas de candidatos hasta las 6:00 p.m. de este martes 17 de febrero para luego dar paso a la elección duranta la tarde del miércoles.