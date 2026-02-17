María del Carmen Alva es propuesta oficialmente como candidata para reemplazar a José Jerí

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La crisis política generada por la destitución de José Jerí ha acelerado la presentación de candidaturas para la presidencia del Congreso, cargo que definirá también quién asumirá la jefatura del Estado.

Este martes, el congresista Edwin Martínez Talavera, vocero titular de Acción Popular, oficializó la postulación de María del Carmen Alva Prieto mediante un documento dirigido al Oficial Mayor del Parlamento, Giovanni Carlo Antonio Forno López.

La propuesta se enmarca en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Congreso y fue registrada tras la sesión extraordinaria del 17 de febrero. Con ello, Alva se convierte en una de las principales candidatas para ocupar la Mesa Directiva en el periodo anual de sesiones 2025-2026.

Alva ya había sido mencionada como una de las opciones más fuertes en caso prosperara la censura contra Jerí. Voceros de Renovación Popular y otros sectores la habían señalado como alternativa viable, junto con nombres como José Cueto, en un escenario de recomposición política.

Edwin Martínez propone a Del Carmen Alva como titular del Parlamento.

Trayectoria de Alva

María del Carmen Alva es abogada y congresista por Acción Popular. En julio de 2021 se convirtió en la primera presidenta del actual Congreso, cargo que ejerció hasta julio de 2022. Durante su gestión, se caracterizó por impulsar debates sobre reformas políticas y mantener una postura crítica frente al Ejecutivo de Pedro Castillo.

Su experiencia previa como titular del Parlamento refuerza su perfil en un momento de incertidumbre institucional. Alva ha sido también integrante de comisiones clave y ha tenido un rol activo en la defensa de la autonomía del Legislativo.

Escenario político

La candidatura de Alva se suma a la de Edgar Reymundo, propuesta por el Bloque Democrático, y a las opciones que evalúan otras bancadas. A mismo tiempo, el grupo parlamentario Honor y Democracia oficializó la candidatura de Segundo Héctor Acuña Peralta mediante un documento firmado por el vocero titular Jorge Montoya.

#LoÚltimo



Presentan las postulaciones de los congresistas Héctor Acuña y María del Carmen Alva para suceder a José Jerí



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/1Q7yS0botj — Canal N (@canalN_) February 17, 2026

El plazo para presentar postulaciones vence hoy, y la votación se definirá este miércoles 18 a las 6:00 pm., en un Pleno presencial, configurando un escenario de competencia múltiple en el que las bancadas deberán definir consensos en pocas horas.

La postulación de Alva refleja la estrategia de sectores que buscan una figura con experiencia y capacidad de negociación para enfrentar la crisis. Su paso previo por la presidencia del Congreso le otorga legitimidad, aunque también despierta resistencias en bancadas de izquierda que promueven alternativas como Reymundo.

El desenlace dependerá del consenso que logren las bancadas en un Parlamento fragmentado, donde cada voto puede inclinar la balanza en medio de un escenario de alta tensión política.