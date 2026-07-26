EN VIVO: Senado elige a su primera Mesa Directiva y presidente entre Miguel Torres o Daniel Barragán

Minuto a minuto
26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/07/2026
12:10 | Están mencionando el reglamento a seguir y condiciones para el sufragio.
12:08 | Se va a dar inicio a la votación...
12:06 | También se realizará la votación de la Mesa Directiva de diputados.
12:05 | Se informa que, de no alcanzarse una diferencia equivalente a la mitad más uno, se procederá a realizar una segunda votación.
12:04 | Votantes están registrando su asistencia.
12:00 | Inicia la sesión en el Senado de la República para el periodo 2026-2027.