EN VIVO: Senado elige a su primera Mesa Directiva y presidente entre Miguel Torres o Daniel Barragán

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

12:10 | Están mencionando el reglamento a seguir y condiciones para el sufragio.

12:08 | Se va a dar inicio a la votación...

12:06 | También se realizará la votación de la Mesa Directiva de diputados.

12:05 | Se informa que, de no alcanzarse una diferencia equivalente a la mitad más uno, se procederá a realizar una segunda votación.

12:04 | Votantes están registrando su asistencia.

12:00 | Inicia la sesión en el Senado de la República para el periodo 2026-2027.