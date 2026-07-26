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EN VIVO: Senado elige a su primera Mesa Directiva y presidente entre Miguel Torres o Daniel Barragán

El senado elige a su primera Mesa Directiva entre el oficialista Migue Ángel Torres y el opositor Daniel Barragán. Sigue aquí el MINUTO A MINUTO, todos los pormenores de esta jornada parlamentaria.

Miguel Torres y Daniel Barragán buscan liderar el Senado.
Miguel Torres y Daniel Barragán buscan liderar el Senado. (Composición: Exitosa)

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/07/2026

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12:10 | Están mencionando el reglamento a seguir y condiciones para el sufragio.

12:08 | Se va a dar inicio a la votación...

12:06 | También se realizará la votación de la Mesa Directiva de diputados.

12:05 | Se informa que, de no alcanzarse una diferencia equivalente a la mitad más uno, se procederá a realizar una segunda votación.

12:04 | Votantes están registrando su asistencia.

12:00 | Inicia la sesión en el Senado de la República para el periodo 2026-2027.

 

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