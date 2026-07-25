Plazo para presentación de listas de candidatos a la Mesa Directiva de Senadores y Cámara de Diputados vence HOY, sábado 25 de julio

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

De acuerdo con el Reglamento del Congreso y lo informado por la institución a través de sus canales oficiales, el plazo para la presentación de listas a la mesa directiva del Senado vencerá este sábado 25 de julio al mediodía, informó hoy la Oficialía Mayor del Congreso, a través de sus redes sociales.

En esa misma línea, este sábado 25 de julio vence el plazo para la presentación de listas de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Las nóminas podrán ser inscritas hasta las 5:00 p. m., tras lo cual quedarán definidas las agrupaciones que competirán en la elección programada para este domingo 26 de julio.

La Mesa Directiva que resulte elegida tendrá la responsabilidad de conducir los debates parlamentarios, dirigir la administración de la Cámara y representar institucionalmente a este órgano legislativo durante el periodo anual de sesiones 2026-2027.

De conformidad con el Reglamento del Congreso, el plazo para la presentación de listas de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados vencerá el sábado 25 de julio, a las 5:00 p. m. pic.twitter.com/llGSFuoGMa — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 25, 2026

¿Cómo será la elección de la Mesa Directiva?

Tras el cierre del plazo para la inscripción de listas, la Cámara de Diputados y Senadores se reunirán este domingo 26 de julio para elegir a sus primeras autoridades desde el retorno del sistema bicameral en el Perú. La sesión se desarrollará en el Palacio Legislativo y permitirá elegir a los integrantes de la Mesa Directiva mediante el procedimiento establecido en el Reglamento del Congreso.

La Mesa Directiva estará integrada por un presidente y tres vicepresidentes, quienes asumirán la conducción política y administrativa de la Cámara de Diputados durante el periodo anual de sesiones 2026-2027. Entre sus principales funciones figuran dirigir las sesiones del Pleno, coordinar el trabajo parlamentario y garantizar el adecuado funcionamiento de la institución.

Según lo anunciado por el presidente de la Junta Preparatoria, el plazo para la presentación de listas de candidatos a la Mesa Directiva del Senado de la República vence el sábado 25 de julio, al mediodía. pic.twitter.com/64CFQOgV4y — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 24, 2026

Inicio de una nueva etapa del Congreso bicameral

La elección de la Mesa Directiva representa uno de los primeros actos oficiales tras la juramentación e incorporación de los 130 diputados y 60 senadores electos, realizada como parte del proceso de instalación del Congreso bicameral.

Con la conformación de ambas mesas directivas quedará completada la organización inicial del Poder Legislativo para el periodo 2026-2031, permitiendo que las dos cámaras comiencen formalmente sus labores parlamentarias.

En ese contexto, el vencimiento del plazo para presentar las listas de candidatos marca el cierre de una etapa de negociaciones entre las bancadas y abre paso a la elección de las autoridades que tendrán la responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados durante su primer año de funcionamiento en esta nueva etapa del Congreso bicameral