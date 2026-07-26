Ministerio Público reordena despachos: Rafael Vela es reasignado a Fiscalía de Lavado de Activos

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio Público realizó cambios en sus áreas más sensibles. La Fiscalía de la Nación dispuso una reorganización en los despachos especializados en lavado de activos y criminalidad organizada, con nuevas designaciones para fortalecer las investigaciones por delitos complejos.

Nueva distribución fiscal

La reorganización contempla modificaciones en las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos, donde se dieron por concluidas algunas designaciones para posteriormente establecer nuevas asignaciones de fiscales.

Entre los principales movimientos figura la designación del fiscal superior Rafael Ernesto Vela Barba en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Asimismo, la medida incluye cambios en otros despachos especializados. La fiscal Marlleny Paola Morales Yataco fue designada en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, mientras que Angélica María Ccallo Carazas pasó a integrar la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada.

Resolución establece cambios fiscales

De acuerdo con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2205-2026-MP-FN, se dispuso dar por concluidas algunas designaciones y nombramientos de fiscales en despachos especializados, para posteriormente realizar nuevas asignaciones dentro del Ministerio Público.

La medida comprende cambios en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, además de modificaciones en fiscalías corporativas penales de Lima Centro.

La encargatura se mantendrá hasta que se emita una nueva disposición, con la finalidad de garantizar la continuidad del trabajo fiscal en dicho despacho especializado.

Nuevos movimientos fiscales

Además, la resolución estableció que Elssie Salette Garavito Chang asuma temporalmente la conducción de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en adición a sus funciones actuales.

Finalmente, Rosa Elvira Rosales Zaragoza y Raúl Antonio Carbajal Sedano fueron designados en fiscalías corporativas penales del Distrito Fiscal de Lima Centro. Según la resolución, estos cambios forman parte de las atribuciones del Fiscal de la Nación para dirigir la política institucional y fortalecer la función fiscal.

Cabe señalar que esta reestructuración no se limita a una sola norma, ya que mediante las Resoluciones N° 2208, N° 2209 y N° 2210-2026-MP-FN se oficializó también el reemplazo masivo de fiscales provisionales (suplentes) por magistrados titulares.

Con estas modificaciones, el Ministerio Público busca fortalecer la organización interna de sus fiscalías especializadas y asegurar la continuidad de las investigaciones relacionadas con delitos de alta complejidad. Los cambios forman parte de las acciones institucionales orientadas a mejorar la respuesta fiscal frente a la criminalidad.