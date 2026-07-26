Sismo HOY: IGP reporta la magnitud del movimiento que remeció Loreto este domingo 26 de julio

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú la mañana de este domingo 26 de julio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo hoy, ¿Cuál fue la magnitud?

El movimiento telúrico registrado este sábado 26 de julio tuvo una magnitud de 4.1, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro del sismo fue ubicado en Cahuapanas, provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto.

Este nuevo evento sísmico se suma a los movimientos registrados en distintas zonas del país durante los últimos días. Las autoridades mantienen el monitoreo constante de estos fenómenos para conocer su intensidad y posibles efectos en las localidades cercanas al epicentro.

Ante la ocurrencia de un sismo, se recomienda mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de ventanas u objetos que puedan caer y contar con una mochila de emergencia con artículos básicos para afrontar cualquier eventualidad.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.1 con epicentro en Cahuapanas, Datem del Marañón - Loreto. pic.twitter.com/Bnhfd3J7dz — COEN - INDECI (@COENPeru) July 26, 2026

Perú registra una constante actividad sísmica

Durante las últimas semanas, diversos movimientos telúricos se han registrado en distintas regiones del Perú, generando alerta entre la población. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa monitoreando la actividad sísmica y reportando cada evento ocurrido en el territorio nacional.

Uno de los sismos que más preocupación generó ocurrió el pasado sábado 18 de julio en Chupaca, región Junín, donde un movimiento de magnitud 5.1 dejó personas fallecidas y daños en algunas zonas afectadas. Este evento recordó la importancia de mantener las medidas de prevención ante la ocurrencia de fenómenos naturales.

Asimismo, en los últimos días se reportaron otros movimientos telúricos en diferentes puntos del país, como los registrados en Lima, Arequipa, Ica y otras regiones, según los reportes del IGP. Estos eventos evidencian la constante actividad sísmica que se presenta en el territorio peruano y la necesidad de que la población permanezca preparada.

Los sismos forman parte de la dinámica natural del país, por lo que las autoridades mantienen la recomendación de estar preparados ante cualquier eventualidad. Contar con una mochila de emergencia y conocer las zonas seguras puede ayudar a reducir riesgos durante un movimiento de mayor intensidad.

Ante la ocurrencia constante de sismos en el país, las autoridades recomiendan mantenerse preparados, seguir los canales oficiales y contar con medidas de prevención para actuar correctamente durante una emergencia.