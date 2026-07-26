PCM crea grupo de trabajo para impulsar el desarrollo territorial de las regiones que integran la 'Ruta de León'

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializó la creación de un grupo de trabajo multisectorial que tendrá la finalidad de promover el desarrollo territorial y sostenible de los departamentos que integran la denomianda 'Ruta de León', un cicuito turístico que reunirá los lugares vinculados al paso del hoy papa León XIV durante permanencia en el Perú.

La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 251-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario 'El Peruano' este domingo 26 de julio.

Impulsarán desarrollo de regiones

El nuevo grupo de trabajo dependerá directamente de la PCM y tendrá como principal objetivo elaborar un plan de intervenciones prioritarias para fortalecer el desarrollo de las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y la Provincia Constitucional del Callao, sectores que confirman esta ruta turística.

La iniciativa busca impulsar un crecimiento integral que combine el desarrollo económico, social y turístico de estas jurisdicciones, aprovechando el valor histórico, religioso y cultural asociado al recorrido del sumo pontífice.

Puntos de visita en la 'Ruta de Léon' programada para noviembre de 2026

Evaluarán necesidades prioritarias regionales

Entre las principales funciones de esta instancia figura la elaboración de un diagnóstico que permita identificar las necesidades más urgentes de los departamentos involucrados. Para ello, evaluará aspectos relacionados con la conectividad vial, la movilidad urbana, la seguridad ciudadana, los servicios de salud, el saneamiento básico y la gestión ambiental.

Asimismo, analizará acciones para mejorar los espacios públicos, fortalecer la actividad turística y promover la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural presente en estas regiones.

Establecen hoja de ruta

Además del diagnóstico, el grupo deberá diseñar un plan de intervenciones prioritarias que establezca mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los sectores involucrados.

De acuerdo con la resolución (Resolución Ministerial N.° 251-2026-PCM), el grupo de trabajo deberá instalarse en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la publicación de la norma y tendrá una vigencia de un año.

Al concluir ese periodo, presentará un informe final a la Presidencia del Consejo de Ministros con los resultados obtenidos y las propuestas formuladas para garantizar la continuidad del proyecto.

Peruanos en las provincias del interior ya se preparan para la visita del sumo pontífice

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializó la creación de un grupo de trabajo multisectorial que tendrá la finalidad de promover el desarrollo territorial y sostenible de los departamentos que integran la denomianda 'Ruta de León', un cicuito turístico que reunirá los lugares vinculados al paso del hoy papa León XIV durante permanencia en el Perú. Dichas medidas medidas se ejecutarán en las zonas visitadas, en Piura, Lambayeque, La Libertad y la Provincia Constitucional del Callao.