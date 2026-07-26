Congreso podría sancionar a senadores y diputados que muestren sus votos: "Están incumpliendo con el reglamento"

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En un diálogo con Exitosa, José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, advirtió que los senadores y diputados que revelen públicamente su voto durante la elección de las Mesas Directivas podrían ser sancionados. Según explicó, al mostrar su elección estarían vulnerando el reglamento parlamentario, ya que el sufragio debe mantenerse en carácter secreto.

Norma bajo cumplimiento

Cevasco sostuvo que senadores y diputados están obligados a respetar el reglamento parlamentario, que establece que la elección de la Mesa Directiva debe realizarse mediante voto secreto.

"Los congresistas, sean senadores o diputados, al momento de jurar el cargo, ellos juran por respetar la Constitución y el reglamento. Y dentro de ese respeto, está el capítulo de las votaciones de carácter secreto. Entonces, ellos tienen que respetar la norma que indica que las votaciones para la Mesa Directiva son secretas", afirmó.

Cuestiona falta de sanciones

El exoficial mayor del Congreso criticó la falta de medidas frente a los legisladores que muestran su voto y pidió establecer límites para evitar prácticas que dañen la imagen del Parlamento.

"Hemos tenido a lo largo de los años la pésima imagen de los parlamentarios mostrando su voto. El Congreso ha fallado en eso, porque lo que han debido de hacer es senacionar a aquellos que muestran su voto, contraviniendo a lo que manda el reglamento. Alguien tiene que poner un límite a este tipo de conductas", agregó.

Protección ante presiones externas

El exoficial mayor del Congreso señaló que la reserva del voto permite que los legisladores puedan elegir sin sentirse condicionados, protegiéndolos de eventuales represalias por su postura.

"Yo tambien me hice la pregunta de porqué debería ser secreto. Pero como estás votando por personas, lo hacen para que el votante no se sienta comprometido y se sienta en la libertad. Para evitar represalias por si votabas en contra de alguien", expresó.

En entrevista con Exitosa, José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, señaló que los senadores y diputados que hagan público su voto durante la elección de las Mesas Directivas podrían enfrentar sanciones. Explicó que revelar la decisión tomada representa un incumplimiento de las normas parlamentarias, debido a que este tipo de votaciones deben conservar su carácter reservado y secreto.