Congreso bicameral elige HOY, 26 de julio, a sus Mesas Directivas de Senadores y Diputados

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República vivirá este domingo 26 de julio una jornada clave con la elección de las primeras Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados, en el marco del retorno de la bicameralidad.

Jornada de definiciones

La jornada comenzará a las 12:00 p. m. con la elección de la Mesa Directiva del Senado, mientras que a las 5:00 p. m. será el turno de la Cámara de Diputados. En ambas sesiones, los legisladores elegirán a las autoridades que conducirán cada cámara durante el periodo anual de sesiones 2026-2027.

Cada Mesa Directiva estará integrada por un presidente, un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente y un tercer vicepresidente, quienes tendrán a su cargo la conducción de los debates parlamentarios y el funcionamiento administrativo de sus respectivas cámaras a lo largo del periodo legislativo.

Este 26 de julio se llevará a cabo la elección de las Mesas Directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados para el período anual de sesiones 2026-2027. 🇵🇪



Revisa los horarios de cada sesión. pic.twitter.com/evcqZKcGyg — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 25, 2026

Torres y Barragán disputan la presidencia del Senado

En el Senado, la lista 1 fue presentada por las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular, encabezada por Miguel Torres como candidato a la presidencia. La fórmula la completan Alejandro Muñante como primer vicepresidente, Nilza Chacón como segunda vicepresidenta y Edgar Mancha como tercer vicepresidente.

Finalizó el plazo para la inscripción de listas de candidatos a la Mesa Directiva del Senado de la República. 🇵🇪



Dos listas fueron presentadas ante la Oficialía Mayor y participarán en la elección para el período anual de sesiones 2026-2027.



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La lista 2 para el Senado fue presentada por el bloque integrado por Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno, con Daniel Barragán como candidato a la presidencia. Lo acompañan Jaime Quito Sarmiento, Jaime Delgado y Nora Bonifaz Carmona en las vicepresidencias.

Reto y Yataco buscan liderar a diputados

En la Cámara de Diputados, la primera lista en ser inscrita ante la Oficialía Mayor fue la presentada por el bloque conformado por el Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú (JPP), Ahora Nación y Partido Cívico Obras. La nómina es liderada por Óscar de Jesús Reto Otero e integrada además por Analí Márquez Huanca, Harvey Julio Colchado Huamaní y José Ricardo Yataco para las tres vicepresidencias.

Finalizó el plazo para la presentación de listas de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Ante la Oficialía Mayor se registraron dos listas que participarán en la elección del período anual de sesiones 2026-2027.



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Por su parte, la lista 2 para la Cámara de Diputados corresponde a la alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular, que postula a Norma Yarrow a la presidencia junto a Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez y Jorge Montoya para las vicepresidencias.

Al no existir una mayoría definida, la elección se perfila como una de las más reñidas. Incluso, se habla de un posible empate, por lo que las alianzas entre bancadas serán claves para definir el resultado.

Pulso por la Mesa

La conformación de ambas listas ha dejado un escenario bastante ajustado. Ninguno de los bloques cuenta con una mayoría asegurada, por lo que la elección de las Mesas Directivas se perfila como una de las más reñidas del inicio del nuevo Congreso bicameral.

En ese contexto, diversos sectores políticos hablan de un empate técnico entre el bloque conformado por Fuerza Popular y Renovación Popular y la alianza integrada por Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno. Esto debido a que ambas fórmulas llegan con un respaldo similar de parlamentarios.

Con esta elección, el Congreso bicameral dará uno de sus primeros pasos institucionales antes del inicio oficial de sus funciones. La atención estará puesta en el resultado de unas votaciones que definirán el liderazgo del Senado y de la Cámara de Diputados.