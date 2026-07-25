Daniel Barragán y Jaime Quito encabezan segunda lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Senadores de Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno presentan segunda lista de candidatos a la Mesa Directiva, que es encabezada por Daniel Barragán y Jaime Quito. Al mediodía de este sábado 25 de julio vence el plazo para a inscripción de postulaciones.

Segunda lista de candidatos a Mesa Directiva del Senado

La elección de la nueva Mesa Directiva se llevará a cabo el domingo 26 de julio al mediodía, en una sesión convocada por la Junta Preparatoria. En ese marco y, de conformidad con la norma reglamentaria, el plazo para presentar en la Oficialía Mayor la lista de candidatos vence este sábado.

El proceso marcará un paso clave en la consolidación del sistema bicameral. En ese marco, antes del mediodía, se dio a conocer que un bloque integrado por Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno presentó la segunda lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado, denominada "Consenso por la democracia".

Dicha fórmula está encabezada por el senador Daniel Hugo Barragán Coloma, quedando así la relación de postulantes en la Lista 2:

Presidente: Daniel Barragán (Partido Cívico Obras). Primer Vicepresidente: Jaime Quito (Juntos por el Perú). Segundo Vicepresidente: Jaime Delgado (Ahora Nación). Tercera vicepresidenta: Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno).

Se presentó ante la Oficialía Mayor la segunda lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado de la República para el período anual de sesiones 2026-2027.



La lista está integrada por el senador Daniel Hugo Barragán, de Obras (presidente); Jaime Quito, de Juntos por el Perú... pic.twitter.com/PEA3C6BjpC — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 25, 2026

Jaime Quito sobre lista para la Mesa Directiva

El senador Jaime Quito se refirió a lo que será la disputa para ganar la dirección de la Mesa Directiva del Senado, con la "esperanza de que no se vuelva una extensión del Poder Ejecutivo" que estará encabezada por la presidenta electa Keiko Fujimori.

"Hacer que este Congreso no se convierta en una prolongación del Ejecutivo, sino que sea un Congreso que tenga un equilibrio de poderes y podamos garantizar también los cambios que el país requiere y necesita", precisó en un inicio ante las cámaras de Exitosa.

Finalmente, señaló que con la candidatura de la segunda lista para dirigir la Mesa Directiva en este nuevo Congreso Bicameral, se busca reunir a distintas fuerzas políticas con el propósito de construir consensos que permitan atender las principales demandas de la ciudadanía. "Esperamos que esto se consolide después de presentar la lista. Siempre estará por encima la confianza y la necesidad de hacer cambios", acotó Quito.

¿Quiénes conforman la Lista 1 para la Mesa Directiva del Senado?

El anuncio de la segunda lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado se da a pocos minutos de que Fuerza Popular y Renovación Popular impulsaran la candidatura de Miguel Torres a la presidencia de la Cámara Alta. La relación de postulantes con la Lista 1 está conformada por:

Presidente: Miguel Ángel Torres Morales (Fuerza Popular). Primer vicepresidente: Alejandro Muñante (Renovación Popular). Segunda vicepresidenta: Nilza Chacón Trujillo (Fuerza Popular). Tercer vicepresidente: Estanislao Mancha Pineda (Renovación Popular).

Este sábado 25 de julio, las organizaciones políticas que conforman el nuevo Congreso Bicameral presentaron hasta el mediodía sus listas de candidatos a la mesa directiva del Senado: La lista 1 está encabezada por Miguel Ángel Torres, mientras que la lista 2 está liderada por Daniel Barragán.