Keiko Fujimori se reúne con embajadores de la Unión Europea previo a asumir la Presidencia de la República

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con la delegación de embajadores de países de la Unión Europea con el propósito de reforzar la cooperación y las relaciones bilaterales entre el Perú y el bloque europea a pocos días de llevarse a cabo la ceremonia de toma de mando el próximo 28 de julio.

Keiko Fujimori sostiene encuentro con embajadores de la Unión Europea

El último viernes, 24 de julio, Fujimori Higuchi recibió en su oficina de San Isidro a estos embajadores de diversos países europeos como parte de un encuentro protocolar tras ser la ganadora de las Elecciones Generales 2026. Hay que mencionar que, se desarrolló de forma privada y se extendió por cerca de dos horas.

En este diálogo, la mandataria electa planteó reforzar la coperación entre nuestro país y las naciones de este bloque comunitario, con especial relevancia en el apoyo técnico para poder mitigar los impactos del fenómeno El Niño así como otros eventos climáticos.

De igual manera, en la cita se abordaron temas relacionados con la promoción de inversiones extranjeras y el fortalecimiento del diálogo entre el futuro Gobierno y los representantes de la comunidad internacional.

En esta oportunidad estuvieron presentes los embajadores de la Unión Europea, Jonathan Hatwell; de Alemania, Sabine Bloch; de Austria, Renate Kobler; de Bélgica, Yannick Minsier; de República Checa, Josef Hlobil; de España, Alejandro Abellán García de Diego; de Finlandia, Lasse Keisalo; de Francia, Nathalie Kennedy; de Grecia, Lakovos Lakovidis; de Hungría, Andras Beck.

A ellos se sumaron, los representantes de de Países Bajos, Alexander Kofman; de Portugal, António José de Carvalho Barroso, Italia, Massimiliano Mazzanti; la embajadora de Rumania, Camelia Ion-Radu, y el encargado de Negocios a.i. de Polonia, Piotr Zawieja.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con los embajadores de la Unión Europea, con quienes dialogó sobre el fortalecimiento de las relaciones de cooperación y el desarrollo de una agenda de trabajo conjunta. Asimismo, reafirmó su compromiso con la democracia,... pic.twitter.com/qpyZH1lCQZ — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 24, 2026

Compromisos y pedido de asistencia técnica

En el desarrollo de esta reunión, durante su comparecencia la lideresa de Fuerza Popular asguró impulsar una gestión la cual incluirá a todos los peruanos y se reafirmó su compromiso con el estado de derecho, la democracia y la institucionalidad.

"Las heridas que nos dejan las elecciones, me compromete mucho en buscar una reconciliación porque soy consciente de que el Perú está fragmentado", expresó Keiko Fujimori.

Además, se refirió acerca de la necesidad de fortalecer la asistencia técnica frente a los desafíos que representan las condiciones climáticas extremas y pidió asistencia técnica a los representantes europeos para contrarrestar las consecuencias del fenómeno El Niño.

"Hoy enfrentamos un fríaje terrible, una sequía y la falta de agua. Necesitamos apoyo para afrontar las lluvias torrenciales", afirmó la futura jefa de Estado ante la presencia de los diplomáticos.

Por último, la presidenta electa remarcó que su gobierno brindará condiciones favorables para la inversión extranjera en el territorio nacional puntualizando que esta puede llegar y apostar por el país.

Como vemos, la mandataria electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con embajadores de la Unión Europea en el que se abordó temas vinculados a la estabilidad democrática, desarrollo y el reforzamiento de las relaciones bilaterales.