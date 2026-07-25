Fuerza Popular y Renovación Popular presentan lista encabezada por Miguel Torres para dirigir el Senado

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Fuerza Popular y Renovación Popular presentaron la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el senador Miguel Ángel Torres Morales, con miras a la elección que se realizará este domingo 26 de julio.

Voceras presentaron la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado

Las voceras de Fuerza Popular, Patricia Juárez, y de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, presentaron ante la Oficialía Mayor la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado de la República para el período anual de sesiones 2026-2027.

Tras presentar la lista, la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, destacó que la alianza entre ambas bancadas busca conducir el Senado con una agenda basada en la institucionalidad. En declaraciones a la prensa, la senadora Patricia Juárez señaló que de esta alianza se espera "trabajo, confianza, optimismo, credibilidad y un trabajo probo", indicó

La relación de postulantes está conformada por:

Presidente: Miguel Ángel Torres Morales (Fuerza Popular).

Miguel Ángel Torres Morales (Fuerza Popular). Primer vicepresidente: Alejandro Muñante (Renovación Popular).

Alejandro Muñante (Renovación Popular). Segunda vicepresidenta: Nilza Chacón Trujillo (Fuerza Popular).

Nilza Chacón Trujillo (Fuerza Popular). Tercer vicepresidente: Estanislao Mancha Pineda (Renovación Popular).

Las voceras de Fuerza Popular, Patricia Juárez, y de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, presentaron ante la Oficialía Mayor la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado de la República para el período anual de sesiones 2026-2027.



La lista está integrada por el... pic.twitter.com/Jk1HqoxkTD — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 25, 2026

Alianza busca conducir la primera Mesa Directiva

La presentación de esta lista constituye la primera candidatura oficial para dirigir el Senado desde el retorno del sistema bicameral en el Perú.

No obstante, el plazo para la inscripción de otras nóminas permanecía abierto durante la jornada, por lo que aún se esperaba conocer si otras bancadas con representación en la Cámara Alta presentarían fórmulas alternativas para disputar la conducción del Legislativo.

Entre ellas figuran Ahora Nación, Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno.

La elección de la Mesa Directiva del Senado se desarrollará este domingo 26 de julio desde el mediodía. Los 60 senadores elegirán mediante votación a un presidente y tres vicepresidentes, quienes tendrán la responsabilidad de dirigir las sesiones, representar institucionalmente a la Cámara y coordinar el trabajo legislativo durante el primer año parlamentario.

Hoy, los senadores y diputados deberán presentar ante la Oficialía Mayor del Congreso las listas de candidatos a la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.



Horario de presentación de listas:



☑️Senado de la República: de 9:00 a. m. a 12:00 m.... pic.twitter.com/WixBCU1jYi — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 25, 2026

Senado inicia una nueva etapa del Congreso bicameral

La conformación de la Mesa Directiva marcará uno de los primeros hitos del nuevo Congreso bicameral instalado para el periodo 2026-2031. Previamente, los 60 senadores juramentaron al cargo, quedando oficialmente habilitados para ejercer sus funciones parlamentarias y participar en la elección de sus autoridades.

Según la distribución de escaños, Fuerza Popular cuenta con 22 senadores y Renovación Popular con 8, por lo que ambas agrupaciones suman una importante representación dentro de la Cámara Alta.

La Mesa Directiva que resulte elegida tendrá a su cargo la conducción administrativa y política del Senado durante el periodo anual de sesiones 2026-2027, además de organizar el debate de los proyectos de ley y garantizar el desarrollo de las actividades parlamentarias.

La presentación de la primera lista evidencia el inicio de las negociaciones para definir el liderazgo del nuevo Senado. La elección de este domingo permitirá conocer qué bancada o alianza asumirá la conducción de la Cámara Alta en el primer año del renovado Congreso bicameral, una decisión que marcará el rumbo del trabajo legislativo durante el periodo parlamentario 2026-2027.