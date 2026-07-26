"El Monstruo": Oficializan ampliación de la extradición de Erick Moreno Hernández por graves delitos

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ejecutivo oficializó la ampliación de la extradición activa de Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", para que sea trasladado desde Paraguay y responda ante la justicia peruana por diversos delitos.

Delitos por los que será procesado

La medida permite que Erick Moreno Hernández sea extraditado desde Paraguay para enfrentar en el Perú un proceso por la presunta comisión de organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves seguidas de muerte, lesiones graves y extorsión.

De acuerdo con la Resolución Suprema Nº 145-2026-JUS, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la ampliación de extradición fue solicitada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla.

La resolución suprema lleva la firma del presidente José María Balcázar y es refrendada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, y por el canciller Carlos Pareja, como parte del trámite correspondiente.

En la parte considerativa, la norma precisa que esta decisión se adopta conforme a lo establecido en el Tratado de Extradición entre Perú y Paraguay, suscrito el 17 de octubre de 1997 y vigente desde el 29 de noviembre de 2005, así como en su Acuerdo Complementario suscrito el 5 de marzo de 2001. Además, se señala que el procedimiento se desarrolla en concordancia con el Código Procesal Penal peruano y el Decreto Supremo Nº 015-2025-JUS.

Antecedentes del caso

Erick Luis Moreno Hernández, alias "El Monstruo", es señalado por las autoridades como presunto líder de una organización criminal dedicada a delitos como la extorsión. Su nombre cobró notoriedad tras ser vinculado con diversos hechos delictivos y por mantenerse prófugo de la justicia peruana.

El pedido de extradición busca que Moreno Hernández responda ante la justicia por las investigaciones en su contra, que incluyen acusaciones por organización criminal, extorsión, homicidio en grado de tentativa y otros delitos. La ampliación aprobada permitirá incorporar estos cargos dentro del proceso de extradición solicitado a Paraguay.

Pero para hacerlo más completo (por ejemplo, mencionar si estuvo involucrado en secuestros, asesinatos, fugas, cómo fue capturado en Paraguay, etc.), necesitaría la información del otro diario o la fuente que tengas, porque ahí sí podemos poner datos concretos y no quedarnos en generalidades.

La ampliación de extradición permitirá que las autoridades continúen con las diligencias correspondientes ante Paraguay, mientras se espera que el proceso avance para determinar la situación jurídica de Erick Moreno Hernández frente a las acusaciones formuladas en su contra.