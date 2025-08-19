Titular del MTC tras fallo del TC que suspende investigaciones contra Boluarte: "Los casos cofre y cirugías son anécdotas"

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 19 de agosto, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que ha dividido el ambiente político nacional. Este organismo declaró fundado la demanda impuesta por el Ejecutivo la cual suspende cualquier investigación contra la presidenta Dina Boluarte hasta que culmine su mandato.

Con esta decisión, las carpetas fiscales con las que cuenta la presidenta de la República por casos como los de 'cofre presidencial', 'cirugías', 'Rolex', entre otros, quedarán suspendidos hasta que la mandataria deje Palacio de Gobierno.

"El inicio del proceso penal contra el titular de la Presidencia de la República en ejercicio, se efectuará una vez culminado el antejuicio político ante el seno del Congreso de la República y luego de que se haya determinado 'ha lugar la formación de causa' y, además, se emita la 'resolución acusatoria de contenido penal'", indica el fallo.

César Sandoval saluda fallo del TC

Como era de esperarse, esta decisión del Tribunal Constitucional ha dejado opiniones a favor y en contra. Por ejemplo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval felicitó el fallo del organismo el cual le daría una cierta inmunidad a Dina Boluarte hasta julio del 2026.

El primer lugar, el titular del MTC indicó que a partir de ahora los que quieren desestabilizar este gobierno quedarán mal parados ya que ahora no podrán evitar las metas que tiene el Ejecutivo de cara a lo que resta de su gestión.

"Felicito que esta interpretación ponga de manifiesto a quienes tienen algunos tipos de interés de distraer al gobierno de su objetivo que es la consolidación democrática del país y garantizar un proceso electoral limpio y transparente", indicó.

Son anécdotas

A su vez, el exintegrante de Alianza Para el Progreso calificó los casos 'Rolex' y 'Cirugías' como meras anécdotas haciendo referencia a que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó varios casos.

"El caso 'Rolex' ha sido archivado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y no es un delito, no lo iba a ser. El resto como el 'cofre' y la 'cirugía', son anécdotas", indicó.

Es importante precisar que fue el mismo Ejecutivo la cual presentó esta demanda contra el Ministerio Público y el Poder Judicial al considerar que se excedían en las indagaciones contra la jefa de Estado.

De esta manera, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, saludó el fallo del Tribunal Constitucional que ordena suspender todas las investigaciones que se le cursan a Dina Boluarte.