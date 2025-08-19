Comisión que investiga caso Odebrecht solicitará la ampliación extraordinaria de 90 días

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La comisión que investiga los acuerdos de colaboración eficaz con la constructora Odebrecht, presidida por el congresista Alejandro Muñante, aprobó el informe preliminar y solicitará una ampliación extraordinaria de 90 días para continuar con la recopilación de pruebas y testimonios.

Muñante explica solicitud

Alejandro Muñante explicó que, tras la votación favorable del informe, se espera que esta semana se pueda sustentar en el pleno con el fin de solicitar la ampliación del plazo para terminar con el proceso de investigación a espera de entrega de información de la Fiscalía.

"Son conclusiones preliminares aún, todavía son indicios de información que necesitamos corroborar y documentación que todavía se nos ha sido negada por el Ministerio Público", explicó.

Dio a conocer que entre lo solicitado están las actas de colaboración eficaz que permitió que se archiven 43 denuncias contra Odebrecht. Asimismo, cuestionó el archivo de otras 10 denuncias por aprobación del fiscal José Domingo Pérez.

"Yo creo que, como bien lo apunté en la misma sesión, ha sido un acto que nos parece bastante sospechoso, que se apele a una ley cuyo plazo todavía no se ha vencido y que se hayan archivado, en mérito de esta ley, 10 carpetas de colaboración eficaz", contó.

Entre lo archivado se encontraría el proceso de defraudación tributaria iniciada por Sunat en contra de Odebrecht, asó como los casos de Olmos-Tinajones, IIrsa Sur Soluciones Técnicas y caso Monteverde.

Que sigue tras el pleno

Muñante expresó que tras la sustentación en el pleno se desarrollarán las conclusiones finales y las recomendaciones, de ser necesario se presentarán denuncias constitucionales contra los altos funcionarios de la Fiscalía si se confirma la existencia de irregularidades en las decisiones.

"Si hay cabida para presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios, también se podría dar, son las facultades que tiene la comisión investigadora

De aprobarse en el pleno la extensión de plazo, se tendrá hasta octubre para presentar el informe final con antes mencionado. De esta manera el presidente de la comisión investigadora del caso Odebrecht informó que la última sesión se aprobó el informe preliminar y planean solicitar extender el plazo para el informe final hasta por 90 días.