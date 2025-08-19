Presidenta del TC tras fallo a favor de Dina Boluarte: "Se han delimitado los actos de investigación"

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Tribunal Constitucional ordenó este martes 19 de agosto la suspensión de las investigaciones contra Dina Boluarte. Por tal motivo, la presidenta del TC, Luz Pacheco, aclaró los motivos por las que se tomó esta decisión y que la investigación por parte de la fiscalía continuará.

Los parámetros permitidos

En diálogo con Exitosa, la presidenta del TC, sostuvo que la suspensión de las investigaciones contra Dina Boluarte no implica que el Ministerio Público deje de indagar al respecto. En ese sentido, señaló que cualquier presidente sí debe ser investigado, pero con las limitaciones que impone la Constitución Política del Perú.

"Decimos que el Ministerio Público no solo puede, debe investigar, cuando tiene noticia de algún indicio de algún delito que pueda cometer quien esté ejerciendo la presidencia de la República. Hemos delimitado qué actos de investigación pueden hacer", manifestó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, indicó que la suspensión de las investigaciones contra Dina Boluarte no implica que el Ministerio Público deje de indagar al respecto. En ese sentido, señaló que... pic.twitter.com/ItvwVi7zzv — Exitosa Noticias (@exitosape) August 20, 2025

Luz Pacheco indicó que solo por las precisiones existentes en el artículo 117 de la carta magna, se puede investigar al presidente de turno. Para que esto proceda, se debería cambiar y agregar más razones que permitan ser sometidos a indagaciones.

"Lo que sí ha quedado claro, de acuerdo al artículo 117, que las únicas causales por las que se puede hacer un juicio penal, son las que están en ese artículo. Si hay una conducta que no encuadra, pero parece que hay delito, que investiguen, pero con estos parámetros", precisó.

No abre puerta a la impunidad

La presidenta del TC aclaró que esto no le da la oportunidad a los mandatarios de evadir investigaciones. Recordó que otros jefes de Estado, que actualmente se encuentran en prisión, fueron investigados cuando dejaron el cargo, y no mientras lo ejercieron.

"Tenemos cuatro presidentes en la cárcel. A ninguno de ellos se les investigó durante el mandato. Nosotros decimos: Sí investiguen, con límites. Investiguen también a todos los cómplices. ¿Qué pasó con los otros presidentes? Abrieron y cerraron la investigación hasta que acabaron el mandato". expresó.

Cabe recordar que La institución encargada de interpretar la Constitución resolvió que la inmunidad presidencial "resulta estrictamente necesaria tomando en cuenta la naturaleza del cargo y la especial relevancia de su adecuado ejercicio en el marco del régimen político".

De esta forma, Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, explicó porqué se suspendieron las investigaciones sobre Dina Boluarte. Aclaro que esto es un beneficio personal y no impedirá al Ministerio Público a seguir con las indagaciones y procesarla cuando su mandato concluya.