Política
Durante ceremonia

Ministro del Interior durante su visita a Trujillo: "Tengo 3 meses en la gestión y trato de avanzar lo más rápido posible"

Durante una ceremonia en Trujillo, el ministro del Interior, Carlos Malaver, pidió no menospreciar la labor que viene realizando desde su sector para frenar la criminalidad.

Ministro del Interio viajó a zona afectada por explosivo en Trujillo
Ministro del Interio viajó a zona afectada por explosivo en Trujillo Difusión

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció durante su visita a Trujillo (La Libertad), en el marco de los casos de criminalidad y delincuencia que azotan la región. Sobre ello, indicó que en los cortos tres meses de gestión que tiene, intenta realizar un avance rápido para atender la situación actual de miles de ciudadanos.

Asegura que Mininter lucha contra la criminalidad

Durante la ceremonia de entrega de equipos para la Policía Nacional del Perú (PNP), el titular del Ministerio del Interior (Mininter) brindó detalles de las acciones que se están tomando desde el Ejecutivo para combatir la inseguridad ciudadana.

"Que no se digan medias verdades, que no se diga que no se está haciendo, tengo tres meses en la gestión y creo que trato de avanzar lo más rápido posible porque también a veces la presencia de un nuevo titular en el sector, a veces también es mucho más rápida, pero que no se diga que no se trabaja o que no se invierte", dijo a la prensa, este martes 19 de agosto.

De tal modo, Malaver indicó que se han tomado acciones desde el sector que lidera para manejar la situación grave en que se encuentra la región respecto a la delincuencia y criminalidad; ante ello, pidió no se diga que no se esta trabajando o invirtiendo desde el Mininter. 

Resalta labor de la PNP

En tal sentido, resaltó que recién lleva tres meses desde que asumió el liderazgo en el sector del Interior, por lo que, durante este tiempo habría intentado avanzar "rápidamente" en emplear medidas para combatir la inseguridad.

"Hemos reafirmado el trabajo que siempre debe de tener la Policía que es la investigación preliminar del delito, ese marco jurídico que está ayudando a poder actuar mucho más dinámico ante la presencia de alguien en una dependencia policial y no tener que esperar tres o cuatro meses para que recién se aperture una carpeta fiscal y se den las disposiciones", precisó Malaver.

Cabe mencionar que, la nueva visita de Malaver se realizó luego que se reportó la detonación de explosivos en una vivienda de tres pisos ubicada en la avenida Perú. Este acto dejó a muchas viviendas afectadas y a raíz de ello, el Mininter se comprometió a establecer medidas contundentes.

De esta manera, se conoció que el ministro del Interior, Carlos Malaver, llegó a Trujillo nuevamente para participar en la ceremonia de entrega de equipos para la Policía Nacional del Perú (PNP); ello tras el atentado contra una vivienda de la avenida Perú.

