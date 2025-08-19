Congresistas reaccionan a fallo que suspende investigaciones contra Dina Boluarte: "No es blindaje"

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego que el Tribunal Constitucional fallara a favor de la presidenta Dina Boluarte, para detener las investigaciones en su contra, los congresistas emitieron opiniones divididas.

Posturas a favor del fallo

Canal N recogió las posturas de los parlamentarios. Entre las voces a favor, destacó la del almirante en retiro, José Cueto, quien negó que esta medida se trate de un blindaje hacia la dignataria.

"Se está cuidando la investidura presidencial, independientemente del nombre", declaró.

Consultado por si esta medida podría afectar a los deudos de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Boluarte, dijo que el proceso continuará su curso, solo que se está preservando la reputación del cargo, sin tomar en cuenta de quién se trata.

José Cueto, congresista, tras fallo del TC: No es un blindaje a la presidenta, se está cuidando la investidura presidencial, independientemente del nombre



Por su parte, el parlamentario Alex Paredes también negó alguna medida de protección específica hacia Boluarte, y recalcó que se debe respetar las decisiones de un órgano autónomo constitucional como es el TC.

"La Constitución señala que el presidente, mientras esté en mandato, no puede ser materia de acusación penal. No es un blindaje, para nada, sino los expresidentes ¿dónde están? Si hubiera habido blindaje", puntualizó.

Asimismo, rechazó que haya riesgos en pérdidas de pruebas o materias de investigación, ya que se debe confiar en las instituciones y actuaciones de las mismas, que ya lograron encarcelar a antiguos exmandatarios que cometieron delitos.

Alex Paredes, congresista, tras fallo del TC: No es un blindaje, para nada, sino los expresidentes donde están



Maricarmen Alva fue enfática al decir que se debe respetar la democracia, acatando y respetando las resoluciones del máximo intérprete de la Carta Magna.

"En la democracia, y yo que soy institucionalista, hay que acatar y respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional, te gusten o no te gusten. Así hemos hecho siempre desde que estamos aquí (en el Congreso)", enfatizó.

María del Carmen Alva: Lo único que puedo decir es que en la democracia es que hay que acatar y respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por otro lado, defendió el proyecto de reforma del sistema judicial.



Reacciones en contra

Por otro lado, algunos legisladores se mostraron en contra de suspender las indagaciones en contra de la jefa de Estado. Elvis Vergara, residente de la Comisión de Ética, dijo que tanto él como su bancada, no están de acuerdo con la decisión.

"Todo funcionario y la presidenta, con más razón, tienen que someterse a las investigaciones, para aclarar los hechos que se le imputan", subrayó.

Señaló que, aunque tiene un gran respeto hacia las decisiones y actuación de los magistrados del Tribunal Constitucional, siente que esta vez "se equivocaron" con el fallo a favor de la dignataria.

Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética, tras fallo del TC: Estamos en desacuerdo. Todo funcionario y la presidenta, con más razón, tienen que someterse a las investigaciones, para aclarar los hechos que se le imputan



Por su parte, Edward Málaga resaltó que, aunque se debe respetar la institucionalidad y los fallos del TC, se puede discrepar. Ya que, a su criterio, bajo el contexto que se vive con la mandataria, puede ser interpretado como un apoyo político en investigaciones "que están plenamente justificadas".

"Se le está dando una mano en las investigaciones en su contra", concluyó.

Edward Málaga, congresista, tras sentencia del TC: Hay que discrepar, porque en este contexto que vivimos con la presidenta Dina Boluarte, este fallo puede y debe ser interpretado como uno político. Se le está dando una mano en las investigaciones en su contra



De esta manera, se conocieron las divididas posturas de algunos congresistas referente al fallo a favor del Tribunal Constitucional hacia la presidenta Dina Boluarte, que suspendió las investigaciones en su contra, en lo que dure su mandato.