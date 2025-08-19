Congreso: Primer Pleno regional abordará iniciativas legislativas en favor de Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República llevará a cabo este martes 19 de agosto, el Primer Pleno Regional, donde se debatirán y votarán iniciativas legislativas en favor de la población de las zonas más remotas del país.

Cabe señalar que, el presidente de este poder del Estado, José Jerí (Somos Perú), indicó el lunes 18 de agosto, que la sesión plenaria abordará dictámenes relacionados a los departamentos de Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno.

Temas y alcance del Pleno regional

Durante la sesión de instalación de la Comisión de Energía y Minas para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, el presidente del Poder Legislativo también informó que los plenos regionales serán programados para los días martes, en el horario de las 5:00 p. m .

En la previa, el tercer vicepresidente del Legislativo, Ilich López Ureña (Acción Popular), ya había anunciado que el Pleno de este martes será para las 5:00 p. m., en el Hemiciclo de Sesiones.

En esa línea, el Primer Pleno Regional tendrá en agenda diversos puntos con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de las zonas más alejadas del país y también, para garantizar la representación de las comunidades del sur del país en las diversas iniciativas a debatir y aprobar.

Jerí defiende las sesiones virtuales

A más de cinco años de haberse instalado esta modalidad de trabajo en el marco de la pandemia de la COVID-19, José Jerí justificó que se siga con la virtualidad en el Congreso de la República, aseverando que es una "herramienta necesaria para la continuidad de otras actividades legislativas".

Sobre la cantidad de legisladores que asisten a las sesiones plenarias convocadas, indicó que la labor parlamentaria "no solo significa legislar las 24 horas del día", puesto que, también fiscalizan y representan en un mismo día, "en muchos casos".

En esa línea, señaló que cada parlamentario "es responsable" y deberá presentar el motivo de su licencia a una sesión del Pleno del Congreso. Agregó que, conversará con ellos sobre las razones de sus inasistencias.

Asimismo, comentó que los trabajos de mantenimiento que se vienen realizando al interior de las sedes parlamentarias por el próximo retorno a la bicameralidad, les impide actualmente sesionar presencialmente al 100 %.

De esta manera, el Congreso de la República sesionará este martes 19 de agosto, con el objetivo de abordar iniciativas que promuevan el desarrollo económico y social de las regiones de Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno.