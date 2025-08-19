Cofopri lanza campaña nacional para otorgar títulos de propiedad a más de 700 familias al sur de Lima

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), inició una campaña nacional que busca otorgarle el ansiado título de propiedad a más de medio millar de familias apostadas al sur de Lima, específicamente en la región de Ica.

COFOPRI entregará títulos de propiedad en Ica

Desde este martes 19 al viernes 22 y los días lunes 25 y martes 26, las brigadas de empadronamiento llegarán a las provincias de Chincha, Nasca e Ica para visitar un total de 792 lotes urbanos de los distritos Chincha Alta, Alto Laran, Marcona e Ica.

Esta intervención que formar parte de la campaña bautizada como "Lote empadronado, por el título anhelado" beneficiará a cientos de familias peruanas que no cuentan con título de propiedad. Este hecho les permitirá acceder a beneficios como créditos hipotecarios, programas sociales, servicios básicos entre otros, además de dar un paso adelante a la economía familiar y de la comunidad.

El organismo adscrito al Ministerio de Vivienda invita a los ciudadanos que hayan recibido la notificación a colaborar con los empadronadores, presentando su DNI y los documentos que acrediten la posesión del predio participando de esta nueva oportunidad para culminar el proceso de formalización de sus viviendas.

COFOPRI entregará títulos de propiedad en Ica.

Eso sí, para más información, los ciudadanos pueden comunicarse gratuitamente al 0800-28-028 o ingresar al portal institucional www.gob.pe/cofopri, sección Campañas Agosto 2025, donde podrán consultar las fechas de empadronamiento.

Cabe precisar que con estas campañas gratuitas, Cofopri reafirma su compromiso de cerrar brechas de acceso a la propiedad formal, inscribiendo los títulos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

Ministerio de Vivienda otorgará bono a damnificados en Trujillo

Días atrás, una enorme explosión se dio en una céntrica avenida de Trujillo la cual involucra a bandas criminales que se enfrentan por la hegemonía del territorio. Producto de este atentado, decenas de hogares quedaron gravemente afectados e incluso algunos de ellos quedaron inhabilitados.

Por suerte, el Ministerio de Vivienda, a través de su titular Durich Whittembury, indicó que el Estado se hará cargo del saneamiento de todas las casas dañadas y se hará entrega de un bono a cada familia.

"¡El Gobierno atenderá a las familias afectadas por atentado en Trujillo! El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, inspeccionó las viviendas afectadas por fuerte explosión e informó a la población que se "resarcirán todos los daños que han sido ocasionados por este acto criminal", indicaron.

De esta manera, COFOPRI entregará títulos de propiedad diversas provincias de la Región Ica.