Presidente de Anitra: "Es lamentable que empresas hayan decidido no parar, han preferido sus intereses económicos"

En entrevista con Exitosa, el presidente de Anitra, Martín Valeriano, criticó a las empresas de transporte que no acataron el paro convocado para este jueves 21 de agosto. Según señaló, habrían preferido sus intereses económicos por encima de la lucha contra la criminalidad y delincuencia.

Lamentan situación ante paro de este jueves

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) no dudó en expresar su molestia ante la paralización de labores solo de algunas empresas de transporte, cuando se supone, sería una medida masiva.

"Es lamentable lo que está sucediendo, el día de hoy hay una paralización y es por la inseguridad, por la muerte de los conductores, por los atentados contra las empresas, por cobro de cupos y es lamentable que las empresas, los gremios, hayan decidido no parar, han buscado sus intereses económicos", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Valeriano lamentó que algunas de las empresas de transportes han preferido priorizar sus intereses económicos, en lugar de unirse a la paralización de este 21 de agosto, que se realiza como protesta ante la inacción de parte del Estado peruano sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Conductores habrían sido "coaccionados"

En tal sentido, rechazó que algunos dirigentes digan que el paro se encuentra "politizado", debido a que, lo que se busca es terminar con la criminalidad que, día a día, le quita la vida a transportistas por extorsión, cobro de cupos, entre otros delitos. "Nuestro mensaje es el cuidado de nuestros conductores que se están muriendo", añadió.

Según Valeriano, han existido empresas que habrían "coaccionado" a los conductores para que realicen su labor normal este jueves, a pesar del paro convocado. Según indicó, les señalaron que igualmente les cobrarían la administración, por lo que, los choferes se habrían visto forzados a trabajar.

"Eso es lo que ha sucedido, por eso vemos un paro parcial y esperemos que en algún momento, se unan para unirnos y hacernos sentir frente a este Estado que hace poco o nada por resolver el problema de inseguridad", enfatizó Valeriano.

Cabe mencionar que, Martín Valeriano asegura haber recibido un reporte en donde se indica que efectivamente, existen empresas que sí han paralizado labores, a pesar que parezca que no. "No es que no representemos", indicó.

