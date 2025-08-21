¡Borra todo rastro de su ex! Pamela López se quita el tatuaje que la unía a Christian Cueva

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López vuelve a sorprender y esta vez al no dudar en borrar todo rastro de su expareja, Christian Cueva. Es así como en un video se ve a la trujillana realizándose un procedimiento para quitarse un tatuaje que la unía al futbolista y padre de sus tres hijos.

Decisión de Pamela López tras conflictos con 'Cuevita'

Pamela López y Christian Cueva acaparan los titulares de la farándula desde que el jugador del club de Emelec anunciara su separación definitiva, a través de un comunicado en julio del 2024, tras destapes que lo vinculaban con la cantante de cumbia, Pamela Franco, como el famoso yape de S/280.

Desde entonces, la influencer no ha dudado en asegurar públicamente que el popular 'Aladino' no cumpliría económicamente con sus hijos y estaría, aparentemente, enfocado en su actual relación con la cumbiambera. Pero eso no sería todo, ya que ahora 'Cuevita' mandó una carta notarial a López pidiendo que se retracte por acusarlo de intentar contactar a Paul Michael a través de un conocido suyo.

En medio de esta polémica situación y tensión legal es que se reveló que Pamela López habría tomado una inesperada decisión para borrar todo rastro que la unía a su aún esposo, Christian Cueva: ¡un tatuaje familiar!

Borra tatuaje familiar que la unía a Christian Cueva

¡Decidida a cerrar ciclos! Un video muestra cómo Pamela López se somete a un procedimiento láser para borrar el diseño que se realizó hace varios años, cuando aún estaba en una relación con el exjugador de la Selección Peruana.

El tatuaje que decidió retirar de su piel, la muestra junto a todos sus hijos y 'Cuevita', acompañado de la frase: "Blessed family (familia bendita)". Con ello, la popular 'KittyPam' deja en claro que está decidida a todo para poner punto final a un capítulo de su existencia que se vio envuelta en escándalos por presuntas infidelidades del hombre que alguna vez consideró el amor de su vida.

Pamela López y Christian Cueva llegan a un acuerdo

Durante una entrevista para el programa 'Ponte en la cola', Pamela López confirmó que tras meses de enfrentamiento mediático, por fin logró ponerse de acuerdo con Christian Cueva sobre el régimen de visitas de sus menores hijos.

Seguidamente, detalló que ahora quedaría pendiente poder conciliar sobre el tema del divorcio, así como la pensión de alimentos para sus pequeños.

"La conciliación se ha dado en un ámbito privado, pero es una conciliación por el régimen de visitas, el tema del divorcio, alimentos y los hechos de violencia, aún falta. Lastimosamente no podemos decir nada y es algo que se va manejar en el ámbito privado, lo único que te puedo decir es que llegamos a un acuerdo", indicó.

De esta manera, Pamela López dejó sorprendido a más de uno de sus seguidores en redes sociales al borrar un tatuaje familiar que la unía a su expareja, Christian Cueva.