Betssy Chávez levantó huelga de hambre tras carta testamentaría: "Decidió ingerir alimentos", informó el INPE

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 20 de agosto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), informó que la ex primera ministra Betssy Chávez, levantó su huelga de hambre y ha ingerido alimentos. Esto se da tras la carta testamentaria que dejó desde la prisión de Chorrillos y que su abogado, Raúl Noblecilla, se encargó de difundir.

Levantamiento absoluto de la huelga

Según el comunicado de la entidad carcelaria, la interna decidió romper de forma definitiva con la huelga que inició en la quincena del pasado mes de julio. Precisa que durante la mañana del miércoles 19 de agosto, aceptó probar algunos comestibles.

"La interna Bettsy Chávez Chino, recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, se encuentra con signos vitales estables de acuerdo con el examen médico realizado el día de hoy. La interna ha levantado su huelga de hambre absoluta. Asimismo, aproximadamente a las 11.30 am, decidió ingerir alimentos", manifiesta el documento.

Comunicado del INPE sobre Betssy Chávez.

El INPE señala que la exparlamentaria se negó a acudir a las diligencias en su contra . Además, indica que en la mañana del último miércoles pasó por una inspección médica, para comprobar su estado de salud, como parte del protocolo en casos de traslados.

"Cabe señalar que el 19 de agosto del presente a las 06.30 horas, la interna Chávez Chino fue llevada al tópico para la evaluación física, tal como lo establecen los protocolos de seguridad en caso de traslado, manifestando que no asistiría a la diligencia judicial programada para ese día", expresa el escrito.

Carta de despedida de Betssy Chávez

Durante la noche del martes 19 de agosto, se difundió una carta que la ex primera ministra escribió a puño y letra. En ella, denuncia los maltratos que estaría recibiendo dentro del penal de mujeres de Chorrillos. Por tal motivo, pidió despedirse de sus padres y solicitó la presencia de un sacerdote para que le de la extrema unción.

Betssy Chávez solicitó además que se le deje de medicar para que pueda asistir a las audiencias judiciales. También solicitó que ningún médico la revise y que tampoco la trasladen a un centro de salud en caso de necesitar reanimación.

De este modo, Betssy Chávez rompió con su huelga de hambre, según informó el INPE a través de un comunicado. La ex primera ministra venía cumpliendo una huelga de hambre por más de un mes, acusando maltratos por parte de otras internas en el centro penitenciario de mujeres en el distrito de Chorrillos.